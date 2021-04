Milan, futuro in bilico per Romagnoli: possibile scambio con la Juventus

Doveva essere l’uomo dal quale ripartire, la colonna portante di un reparto, quello difensivo, che negli ultimi anni per un motivo o per l’altro aveva mostrato qualche debolezza di troppo; e invece così non è stato. Dopo cinque anni, l’avventura di Alessio Romagnoli con la maglia del Milan sembrerebbe ormai giunta al capolinea. In questa stagione, il capitano rossonero non ha brillato, anzi. L’ex centrale della Roma è stato spesso al centro di diverse polemiche dettate dalle molte sbavature di cui si è più volte reso protagonista. Gli errori commessi contro la Stella Rossa, prima, e contro l’Inter, poi, sono stati solo gli ultimi di una lunga serie. Come se non bastasse, poi, agli errori, si sono aggiunti anche gli infortuni. In questa stagione, infatti, a causa di diversi problemi muscolari, il 13 rossonero rossonero è stato costretto a saltare già 12 partite.

Milan-Juventus, ipotesi di scambio Romagnoli-Bernardeschi. I dettagli

Ad oggi la trattativa per il rinnovo sembrerebbe in fase di stallo. E con il passare dei giorni le voci su un suo possibile addio a fine stagione si fanno sempre più ricorrenti. Nonostante le difficoltà mostrate in questa stagione, le pretendenti non mancano. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un possibile interessamento di Barcellona e Chelsea. Ma per ora pare dei veri e propri contatti pare non ci siano stati. In Italia, non è un mistero, Romagnoli è seguito con attenzione dalla Juventus. A Vinovo vedono nel 13 rossonero il possibile erede di Giorgio Chiellini.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Bernardeschi. Così come Romagnoli, anche il 33 bianconero non sta attraversando il suo periodo migliore. In questa stagione, l’ex Fiorentina ha collezionato 36 presenze, di cui solo 7 da titolare, e ha atto registrare solo 3 assist e zero gol. Cambiare aria potrebbe essere la soluzione migliore per cercare di ritrovare quella brillantezza che qualche anno fa aveva convinto la Juventus a puntare su di lui.

Così la Juventus starebbe pensando a uno scambio alla pari. Tuttavia, non sarà facile. Il primo ostacolo potrebbe essere la valutazione dei giocatori. Sul fronte Milan, per esempio, bisogna ricordare la clausola che i rossoneri stipularono con la Roma nel 2015, la quale prevede che i rossoneri dovranno corrispondere ai giallorossi il 30% del valore eccedente i 25 milioni. Poi c’è la questione ingaggio. Bernardeschi al momento guadagna 4 milioni di euro a stagione; una cifra alta, che il Milan potrebbe non riuscire ad eguagliare. Insomma gli ostacoli ci sono e