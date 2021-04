Via Mauro Icardi dal Psg, Francia conferma: all’orizzonte Juve e Roma

Via Icardi dal Psg, la notizia è confermata sul quotidiano francese nelle ultime ore. L’attaccante argentino Mauro Emanuel Icardi potrebbe rientrare in Italia con uno scambio con Dybala. Diverse però le voci da tenere da conto. L’attaccante mostra nostalgia per l’Italia e secondo L’Equipe l’estate a venire il giocatore potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. ‘Tuttosport’ sembra piuttosto sicuro circa la buona riuscita del triplo affare, qualora si verificasse questo triplo scambio, a nessuna delle squadre interessate andrebbe male. Ricordiamo piacevolmente Mauro Icardi approdato all’Inter nel 2013, si afferma subito come uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale, vincendo il titolo di capocannoniere della Serie A.

Via Icardi dal Psg: lo riporta il quotidiano francese

Via Icardi dal Psg, secondo quanto riportato sul quotidiano francese le piste in fase di valutazione sono solamente due: Juventus e Roma. L’alternativa è rappresentata da una possibilità di trasferimento in Premier League. I rappresentanti del centravanti argentino e la compagna Wanda Nara (procuratrice sportiva), risultato già al lavoro per trovargli una sistemazione fuori da Parigi, preferibilmente in Italia. In cosa consiste la trattativa con la Juventus? L’eventuale possibilità consisterebbe in un scambio con Paulo Dybala, il quale possiede un contratto in fase di stallo da svariato tempo, in scadenza nel 2022.