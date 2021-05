Clamoroso da Milano: il neroazzurro pronto a passare ai rivali!

Dopo la festa scudetto è tempo di conti per l’Inter. La situazione finanziaria della squadra di Conte è molto delicata e dai (non-)rinnovi di alcuni calciatori potrebbe arrivare una boccata d’aria. Con Padelli che ha già salutato, direzione Udine, ora tocca a due elementi storici della rosa neroazzurra: Ranocchia e D’Ambrosio. Mentre il primo sarebbe disposto anche a dimezzarsi l’ingaggio pur di restare, per il laterale ci sono molti dubbi.

D’Ambrosio, situazione rinnovo

Le quotazioni di Danilo sembrano essere in ribasso e ad oggi, 19 maggio, non c’è una proposta da parte della società di Zhang ( tutto fatto per l’accordo da 275 milioni di euro con Oaktree). Come anche ammesso dal suo agente, Vincenzo Pisacane, non è arrivata nessuna proposta al calciatore cresciuto nella primavera della Salernitana, che ora si starebbe guardando attorno. La cifra chiesta dall’agente, vicina ai 2.5 milioni di euro, è ritenuta troppo alta dalla società che sarebbe disposta massimo ad offrirne la metà per un calciatore ormai alla soglia dei 33 anni.

Clamoroso trasferimento?

Una delle idee per Danilo sarebbe il Milan, pronto ad accogliere un calciatore del suo calibro e della sua esperienza, molto duttile e sempre a disposizione. Senza dimenticare le doti nel gioco aereo che lo hanno portato spesso a segnare reti decisive per i neroazzurri in questi anni. Si parla già di discorsi avviati con la società rossonera, chissà. Altre due sono le voci che lo vorrebbero ancora in Italia: la prima direzione Roma, la seconda Napoli. Per la Roma rappresenterebbe un’alternativa di tutto rispetto e Mourinho lo accoglierebbe a braccia aperte, potendone fare un esterno basso nella sua difesa a 4. Stessa storia al Napoli che, con la quasi certa partenza di Gattuso (si parla di Juve per lui) potrebbe vedere sulla panchina Luciano Spalletti, allenatore con cui Danilo ha reso molto negli anni all’Inter. E, scegliendo il Napoli, si avvicinerebbe a casa sua, essendo cresciuto a Caivano. Dopo 7 anni all’Inter sembrerebbe che D’Ambrosio è pronto a dire addio.