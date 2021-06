Il trasferimento di Firpo da il la a un domino di esterni!

Dal 1 luglio Junior Firpo sarà un nuovo calciatore del Leeds del Loco Bielsa. Per il Barcellona, dunque, c’è la necessità di rimpiazzare il dominicano, naturalizzato spagnolo, classe 96. E questo dà il via a un gioco di esterni che coinvolgerà la maggior parte delle big europee. Innanzitutto l’Inter che dopo aver ceduto Hakimi al PSG (per 68 milioni più 5 legati ai bonus), è alla ricerca di un esterno destro cui affidare la fascia destra. I nomi di Bellerin e Lazzari i più caldi. Defilati quelli di Dumfries (a causa del prezzo) e Florenzi (età). Uno dei nomi che era in lizza per Ausilio e Marotta era quello di Marcos Alonso, spagnolo del Chelsea. Chelsea che non ha apprezzato la volontà neroazzurra di cedere Hakimi al PSG e ora offre l’ex Fiorentina Alonso al Barcellona.

Alonso, classe 1990, è cresciuto nella primavera del Real Madrid e coi Blancos ha fatto solo una presenza in prima squadra (39 invece con il Real Madrid Castilla) prima di passare al Bolton. Proprio in Inghilterra si è imposto come un ottimo interprete del ruolo attirando l’interesse della Fiorentina. E coi viola ha disputato due ottime stagioni per poi passare al Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. E ora sembrerebbe essere arrivato il momento di salutare Londra. Il Chelsea non vuole trattare con l’Inter e per questo l’interessamento del Barcellona per lui rappresenta un’opportunità da non farsi sfuggire.

Nel frattempo i neroazzurri continuano la ricerca del post Hakimi: Bellerin il preferito. Con l’Arsenal ci sarebbe già un accordo di massima ma non sono escluse idee dell’ultimo momento. Inter che nel frattempo ha rinnovato a sorpresa il contratto di Kolarov. Il serbo sembrava destinato al Bologna di Mihajlovic ma in giornata è arrivata la notizia da Milano, con Kolarov che si è dimezzato lo stipendio (da 3 milioni a 1,5) pur di restare in neroazzurro. Sarà il sostituto di Bastoni.