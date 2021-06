Fiorentina-Italiano, domani la firma. Commisso da record

Volge al termine la telenovela che ha visto coinvolti la Fiorentina, Commisso e l’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano. Dopo la breve -seppure intensa- esperienza con Rino Gattuso e fitti dialoghi, la situazione sembra essersi finalmente sbloccata: domani la società viola attende la firma dell’allenatore nativo di Karlsruhe.

Italiano, domani l’ufficialità

Secondo SkySport, che riporta in maniera dettagliata le vicissitudini della vicenda, Vincenzo Italiano avrebbe chiuso in mattinata la lunga e travagliata trattativa con la Fiorentina. Italiano pagherà un milione di euro allo Spezia per svincolarsi dal contratto, mentre il club viola dovrà cedere un proprio calciatore al club dello Spezia come risarcimento, per poter permettere a Italiano di disporre del proprio staff, il quale è esso stesso sotto vincolo contrattuale e soprattutto senza clausola rescissoria. Una telenovela -si spera- conclusa con un’accelerata improvvisa, proprio quando sembrava non potesse trovare luce. Ricordiamo infatti che Italiano era proprio la scelta numero uno di Commisso per il post-Gattuso.

Commisso, è già record di allenatori

Che Rocco Commisso fosse un presidente atipico e rivoluzionario, non era certo una novità. I tifosi viola non nascondono i propri dubbi sulle modalità di decisione del Presidente, e lo stesso non cela i risentimenti proprio per le suddette critiche mosse dal popolo fiorentino. Commisso, dalla data del suo arrivo (6 Giugno 2019) ad oggi, ha cambiato ben sei allenatori, il tutto in soli due anni: Montella, Iachini, Prandelli, poi di nuovo Iachini, Gattuso e adesso Italiano. Che altri colpi di scena ci attendono?