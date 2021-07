Roma, la clamorosa idea per il post Spinazzola!

Josè Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Dal 1 luglio il portoghese ha sostituito ufficialmente Paulo Fonseca e già pensa alla costruzione della nuova Roma. Dopo l’idea Sergio Ramos – che ha poi scelto il PSG – ora Josè vorrebbe un suo ex calciatore ai tempi del Real Madrid per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola: Marcelo. Il terzino ha il contratto che scade nel 2022 e con la società spagnola non si è fatto fino ad ora nessun passo in avanti per il rinnovo. E qui Mourinho e il ds Pinto vorrebbero inserirsi, offrendo un ricco biennale con opzione sul terzo anno al brasiliano.



Marcelo-Real è addio?

Marcelo, classe 1988, è al Real Madrid da 14 anni. Arrivò nel 2007 dalla Fluminense e fin dal primo giorno fu indicato come sostituto di Roberto Carlos. Dal 2007 il laterale ha totalizzato 374 presenze e ben 26 reti. Ora, dopo 14 anni nella capitale spagnola, potrebbe salutare. Oltre alla Roma dello Special One anche l’Everton di Benitez e la Juve di Allegri ci stanno facendo più di un pensierino. Ad oggi il rinnovo con i Blancos appare molto lontano e un’offerta (vicina ai 10 milioni di euro) potrebbe convincere Perez a cederlo per non commettere lo stesso errore fatto con Sergio Ramos.

Le alternative a Marcelo

L’alternativa al brasiliano potrebbe essere Mendy del City, valutato anche dall’Inter, con contratto in scadenza nel 2023. La valutazione, però, è ben oltre i 20 milioni di euro, cosa che fa desistere i giallorossi. Sul fronte cessioni a breve l’ufficialità per Pau Lopez e Under, entrambi al Marsiglia di Sampaoli. Per il portiere prestito con diritto a 15 milioni di euro, per il turco prestito con obbligo a 15 milioni. Altro che a breve potrebbe salutare è Robin Olsen, su di lui moltissime squadre (West Ham, Lille, Real Sociedad e Arsenal) ma ad oggi nessuna offerta. I giallorossi aspettano, però, offerte. A breve, invece, dovrebbe essere ufficializzato il portoghese Rui Patricio.