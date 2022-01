La sessione invernale di calciomercato sta per concludersi e anche per i club italiani è tempo di bilanci. Anche questa finestra di mercato è stata sicuramente condizionata dai problemi economici legati alla pandemia. Mentre attendiamo gli ultimi affari, rivediamo nel frattempo tutti i trasferimenti effettuati in Serie A nel mese di gennaio.

LIVE – Calciomercato: tutti i trasferimenti nel mercato invernale in Serie A

Atalanta

Acquisti: Jérémie Boga, ala sinistra ivoriana del Sassuolo, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro più bonus.

Cessioni: Matteo Lovato, difensore centrale, in prestito al Cagliari; Roberto Piccoli, punta centrale, in prestito al Genoa; Robin Gosens, esterno sinistro tedesco, in prestito all’Inter con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Bologna

Acquisti: Michel Aebischer, centrocampista centrale svizzero dello Young Boys, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Cessioni: Andreas Skov Olsen, ala destra danese, venduto al Club Bruges per 7 milioni di euro; Gianmarco Cangiano, ala sinistra, in prestito al Crotone; Sydney van Hooijdonk, punta centrale olandese, in prestito all’Heerenveen, Gabriele Corbo, difensore centrale, in prestito al Montréal.

Cagliari

Acquisti: (vedi Atalanta-Lovato); Daniele Baselli, centrocampista centrale del Torino, contratto con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza; Edoardo Goldaniga, difensore centrale del Sassuolo, acquistato per 400 mila euro.

Cessioni: Christian Oliva, mediano uruguaiano, svincolato; Paolo Faragò, esterno destro, in prestito al Lecce; Diego Farias, attaccante brasiliano, svincolato (poi passato al Benevento), Diego Godin, difensore centrale uruguaiano (ex Atletico Madrid e Inter), passato all’Atletico Mineiro a parametro zero.

Empoli

Acquisti: Marco Benassi, centrocampista centrale della Fiorentina, in prestito; Matteo Martini, terzino sinistro della Pistoiese (Serie C), trasferimento a titolo gratuito.

Cessioni: Leonardo Mancuso, attaccante centrale, in prestito al Monza con obbligo di riscatto a 3 milioni di euro in caso di promozione in Serie A.

Fiorentina

Acquisti: Jonathan Ikoné, ala destra francese del Lille, acquistato per 14 milioni di euro più uno di eventuali bonus; Arthur Cabral, attaccante centrale brasiliano del Basilea, acquistato per 14 milioni di euro più altri due di eventuali bonus; Krzysztof Piatek, attaccante centrale polacco dell’Hertha Berlino (ex Genoa e Milan), in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Cessioni: (vedi Juventus-Vlahovic); (vedi Empoli-Benassi), Christian Dalle Mura, difensore centrale, in prestito al Pordenone; Tòfol Montiel, trequartista spagnolo, in prestito all’Atlético Baleares (terza serie spagnola).

Genoa

Acquisti: Kelvin Yeboah, attaccante centrale italiano di origini ghanesi dello Sturm Graz (prima serie austriaca), acquistato per 6,5 milioni di euro; Johan Vasquez, difensore centrale messicano del Pumas (prima serie messicana), acquistato per 3,5 milioni di euro; (vedi Atalanta-Piccoli); Riccardo Calafiori, terzino sinistro della Roma, in prestito; Silvan Hefti, terzino destro svizzero dello Young Boys, acquistato per 5 milioni di euro; Leo Ostigard, difensore centrale norvegese del Brighton, in prestito.

Cessioni: Abdoulaye Touré, mediano francese, in prestito al Karagumruk (prima serie turca); Davide Biraschi, difensore centrale, in prestito anche lui al Karagumruk; Francesco Cassata, centrocampista centrale, in prestito al Parma; Stefano Sabelli, terzino destro, in prestito al Brescia; Flavio Bianchi, punta centrale, in prestito al Brescia; Valon Behrami, mediano svizzero (ex Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese), svincolato; Laurens Serpe, difensore centrale, in prestito al Crotone.

Hellas Verona

Acquisti: Panagiotis Retsos, difensore centrale greco del Bayer Leverkusen, trasferimento a titolo gratuito; Fabio Depaoli, terzino destro della Sampdoria, in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Cessioni: Giangiacomo Magnani, difensore centrale, in prestito alla Sampdoria, con diritto di riscatto a quota 4,5 milioni di euro; Mert Cetin, difensore centrale turco, in prestito al Kayserispor (prima serie turca).

Inter

Acquisti: (vedi Atalanta-Gosens).

Cessioni: Christian Eriksen, trequartista danese, svincolato (in quanto non può più giocare in Serie A dopo che gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo); Stefano Sensi, centrocampista centrale, in prestito alla Sampdoria; Martin Satriano, punta centrale uruguaina, in prestito al Brest.

Juventus

Acquisti: Dusan Vlahovic, attaccante centrale serbo della Fiorentina, acquistato per 81,6 milioni di euro.

Lazio

Cessioni: Mohamed Fares, centrocampista algerino, in prestito al Torino; Denis Vavro, difensore centrale slovacco, in prestito al Copenhagen con diritto di riscatto per circa 9 milioni di euro; Gonzalo Escalante, centrocampista centrale argentino, in prestito all’Alaves; Jordan Lukaku, terzino sinistro belga, in prestito al Vicenza; Alessandro Rossi, punta centrale, in prestito al Monopoli con opzione e contro-opzione più opzione per il secondo anno.

Milan

Acquisti: Marko Lazetic, punta centrale serba dello Stella Rossa, acquistato per 4 milioni di euro.

Cessioni: Andrea Conti, terzino destro, trasferito fino al termine della stagione alla Sampdoria (da giugno 2022 sarà svincolato); Luan Capanni, punta centrale brasiliana, in prestito al Grosseto.

Napoli

Acquisti: Axel Tuanzebe, difensore centrale inglese del Manchester United, in prestito fino al termine della stagione per 600 mila euro, più altri 400 mila in caso di qualificazione alla Champions League e 200 mila ad un certo numero di partite.

Cessioni: Konstantinos Manolas, difensore centrale greco, venduto per 2,5 milioni di euro all’Olympiacos; Amin Younes, trequartista tedesco, trasferito all’Al-Ettifaq (prima serie araba) a titolo gratuito; Filippo Costa, terzino sinistro, in prestito con diritto di riscatto al Parma.

Roma

Acquisti: Sérgio Oliveira, centrocampista centrale portoghese del Porto, in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni; Ainsley Maitland-Niles, esterno destro inglese dell’Arsenal, in prestito per 500 mila euro con altri 500 mila di eventuali bonus.

Cessioni: Borja Mayoral, attaccante centrale spagnolo, in prestito al Getafe per 500 mila euro con diritto di riscatto a quota 20 milioni; Gonzalo Villar, centrocampista centrale spagnolo, in prestito anche lui al Getafe; (vedi Genoa-Calafiori); Bryan Reynolds, terzino destro americano, in prestito al KV Kortrijk (prima serie belga); Robin Olsen, portiere svedese, in prestito all’Aston Villa con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro; Riccardo Ciervo, ala sinistra, in prestito al Sassuolo con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro; Federico Fazio, difensore centrale argentino, ceduto alla Salernitana a titolo gratuito.

Salernitana

Acquisti: Simone Verdi, trequartista del Torino, in prestito; Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Venezia, in prestito con obbligo di riscatto fissato al verificarsi di determinate condizioni sportive per un milione di euro più bonus; Luigi Sepe, portiere del Parma, in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza; vedi (Roma-Fazio).

Cessioni: Ramzi Aya, difensore centrale italiano di origini tunisine, trasferito alla Reggina; Luca Castiglia, centrocampista centrale, trasferito a titolo gratuito al Piacenza con opzione di rinnovo per un anno.

Sampdoria

Acquisti: (vedi Inter-Sensi); (vedi Hellas Verona-Magnani); (vedi Milan-Conti); Abdelhamid Sabiri, trequartista tedesco dell’Ascoli, in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni; Tomas Rincon, mediano venezuelano del Torino, in prestito.

Cessioni: Ernesto Torregrossa, attaccante centrale, in prestito al Pisa con obbligo di riscatto a 3 milioni; Julian Chabot, difensore centrale tedesco, in prestito per 300 mila euro al Colonia con obbligo di riscatto a 2,5 milioni; (vedi Hellas Verona-De Paoli); Adrien Silva, centrocampista centrale portoghese, trasferito a titolo gratuito all’Al-Wahda FC (prima serie Emirati Arabi Uniti).

Sassuolo

Acquisti: Emil Konradsen Ceide, ala sinistra norvegese del Rosenborg, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni; (vedi Roma-Ciervo).

Cessioni: (vedi Atalanta-Boga); Khouma Babacar, punta centrale senegalese, trasferito a titolo definitivo all’FC Copenhagen; (vedi Cagliari-Goldaniga).

Torino

Acquisti: (vedi Lazio-Fares); Pietro Pellegri, punta centrale del Monaco, prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 6 milioni.

Cessioni: (vedi Salernitana-Verdi); (vedi Baselli-Cagliari); (vedi Rincon-Sampdoria); Ben Lhassine Kone, trequartista ivoriano, in prestito al Crotone; Christian Celesia, difensore centrale, in prestito alla Paganese (Serie C).

Udinese

Acquisti: Pablo Marì, difensore centrale spagnolo dell’Arsenal, in prestito; Filip Benkovic, difensore centrale croato del Leicester, trasferimento a titolo gratuito.

Cessioni: Samir, difensore centrale brasiliano, trasferimento a titolo definitivo al Watford; Fernando Forestieri, seconda punta italiana di origini argentine, svincolato e poi passato allo Johor Darul Ta’zim (prima serie malesiana); Lukasz Teodorczyk, attaccante centrale polacco, trasferimento a titolo gratuito al Vicenza; Sebastien De Maio, difensore centrale francese, trasferimento a titolo definitivo anche lui al Vicenza.

Venezia

Acquisti: Michael Cuisance, difensore centrale francese del Bayern Monaco, acquistato per 4 milioni; Maximilian Ullmann, terzino sinistro austriaco del Rapid Vienna, acquistato per 500 mila euro; Nani, ala sinistra portoghese dell’Orlando (prima serie americana) ed ex Sporting Lisbona, Manchester United, Valencia e Lazio, trasferimento a titolo gratuito.

Cessioni: Francesco Forte, punta centrale, in prestito al Benevento con obbligo di riscatto a circa 1,5 milioni; (vedi Salernitana-Mazzocchi); Daan Heymans, trequartista belga, in prestito allo Charleroi (prima serie belga); David Schnegg, terzino sinistro austriaco, in prestito al Crotone; Bjarki Bjarnason, ala sinistra islandese, in prestito al Catanzaro (Serie C).