Alessandro Costacurta è intervenuto a Sky Sport dove ha espresso il suo pensiero su Nicolò Zaniolo, accostato insistentemente al Milan in questi giorni.

Billy Costacurta: “Zaniolo? Non all’altezza”

Ecco cosa ha detto Billy Costacurta sul centrocampista della Roma: “Credo che sotto l’aspetto tecnico la richiesta per Zaniolo sia un po’ troppo alta. Il ragazzo ha potenzialità ma i risultati bisogna dimostrarli anche sul campo. Lui quest’anno non è stato all’altezza delle aspettative“.



Il Milan non rilancia, Zaniolo al Bournemouth?

Intanto, i rossoneri non hanno rilancianto, allontanandosi anche dalla proposta del Bournemouth, invece più vicina alle richieste dei giallorossi.

Al momento però, la società capitolina non cambia le carte in tavola, motivo per il quale il Milan si è messo fuori dalla corsa al giocatore, dopo aver richiesto 24 ore di tempo per ragionare sulla situazione legata al possibile trasferimento.

Da Trigoria sembrerebbe che stiano provando a convincere il numero 22 della Roma ad accettare la destinazione inglese. A quanto pare, quest’ultimo, avrebbe rispedito la proposta al mittente. Il suo futuro resta dunque ancora in dubbio.

Ricordiamo che il Bournemouth ha già strappato alla squadra di José Mourinho, Matías Viña. Il 25enne uruguaiano raggiungerà a breve l’Inghilterra per sostenere le visite mediche.

Nicolò #Zaniolo had already rejected #Bournemouth’s bid 10 days ago. #ASRoma are trying to put pressure to the italian player, which want to join #ACMilan (agreed personal terms for a contract until 2027). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 26, 2023