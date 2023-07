La Fiorentina presenta l'offerta su Beltran: Mancini vuole naturalizzarlo

Il talento del River Plate sotto gli occhi della Fiorentina. La squadra viola presenta la prima offerta e stabilisce una percentuale sulla rivendita futura. Inghilterra o Italia, scopriamo nel dettaglio la possibile scelta dell'attaccante argentino.

Fiorentina ancora sulle tracce di Lucas Beltran attuale attaccante del River Plate. Il compito dei viola in questa fase di stagione è migliorare le caratteristiche in campo, in particolare per il discorso delle reti. Si cerca la figura di un attaccante di qualità in grado di fare gol e che garantisca al club la doppia cifra. La Fiorentina punta gli occhi su M'Bala Nzola, giocatore in possesso da Italiano anni addietro al Trapani e allo Spezia. Scopriamo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nei riguardi di Lucas Beltran.

Fiorentina su Beltran: clausola da 20 milioni?

Beltran, attaccante 2001 del River Plate, come riportato da La Gazzetta dello Sport, risulta essere il prossimo obiettivo dei viola. Un acquisto decisamente non semplice, al momento l'argentino risulta essere vincolato da una clausola fissata a 20 milioni e destinata a salire fino a 25 negli ultimi giorni di mercato. La Fiorentina fa sul serio e cerca una soluzione nonostante le difficoltà sulla trattativa.

Come riportato dal Corriere dello Sport i viola hanno già presentato la loro offerta: 13 milioni più 2 di bonus, stabilendo poi una percentuale sulla rivendita futura ovviamente a favore del River Plate.

Inghilterra o Italia?

Una domanda che in questa fase di mercato si pongono in molti, soprattutto i fan del giovane attaccante, Inghilterra o Italia? Il calciatore argentino potrebbe optare per l'Italia, come sappiamo rientra nelle sue origini. Il ct Roberto Mancini spinge sulla questione e sta pensando di naturalizzarlo.