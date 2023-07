Bologna, Motta rivuole Cambiaso: la Juventus ci pensa

Il Bologna di Thiago Motta bussa alle porte della Juventus, il club rivuole Andrea Cambiaso. Si valutano le possibilità da parte dei bianconeri, tenendo conto delle difficoltà nel trovare una destinazione ad Alex Sandro.

Mercato Cambiaso, l'allenatore del Bologna Thiago Motta aggiunge un obiettivo al mercato estivo. Come riportato da Il Corriere del Bologna, il club rivorrebbe dalla Juventus il difensore Andrea Cambiaso. Il club bianconero al momento starebbe valutando la possibilità, tenendo però in considerazione l'unica difficoltà di trovare una destinazione per Alex Sandro. Secondo indiscrezioni, quest'ultimo avrebbe rifiutato l'eventuale trasferimento in Arabia Saudita.

Mercato Cambiaso: si riparte da Posch, Lucumi, Dominguez e Schouten

Il Bologna di Thiago Motta parte carico come non mai, lo fa con questi cinque nuovi nomi: Posch, Lucumi, Dominguez, Ferguson e Schouten. Rivela la Gazzetta dello Sport, sono loro i cinque perni grazie ai quali il tecnico ha l'obiettivo di costruire il nuovo club. L'intenzione definitiva è però quella di aggiungerne anche un sesto proveniente dal mercato.

Possibile la cessione dalla Juventus?

Qualora il club della Juventus riuscisse a concludere positivamente la trattativa che porterà l'arrivo di Fabiano Parisi, allora la cessione temporanea al Bologna di Cambiaso sarebbe un eventualità possibile. Lo sottolinea il Resto del Carlino nella giornata, quella di ieri, che ha visto il primo contatto con la Continassa da parte del nuovo diesse Cristiano Giuntoli. La notizia sarebbe proprio questa: no della Juve ad una cessione di Cambiaso. Non rimane che attendere per una risposta definitiva.