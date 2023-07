Zielinski Napoli, rinnovo sempre più vicino

Il centrocampista Piotr Zielinski è vicino a raggiungere un accordo con il Napoli per il prolungamento del contratto: tra le novità il dimezzamento dello stipendio che lo legherà ai campani fino alla stagione 2026/2027. Le cifre e le ultimissime notizie.

Zielinski rinnova con il Napoli: accordo vicino

Dopo la vittoria dello Scudetto arrivano le prime importanti novità in casa Napoli in chiave rinnovi. Dopo il capitano Di Lorenzo, ora tocca al centrocampista Piotr Zielinski rinnovare il contratto con il club guidato da Aurelio De Laurentiis, che lo legherà ai campani fino al 2026. Una scelta molto apprezzata dai tifosi, che ora stanno aspettando l'ufficialità.

L'ufficialità ancora non c'è ma per la Gazzetta dello Sport è praticamente cosa fatta. Il centrocampista polacco era in scadenza di contratto nel 2024 con la formazione partenopea e il presidente Aurelio De Laurentiis non voleva certo perdere uno dei giocatori cardine per la conquista del terzo scudetto. Si.è trattato molto adesso bisogna semplicemente trovare la fumata bianca.

Zielinski Napoli, riduzione ingaggio. Nonostante il corteggiamento della Lazio, il polacco ha deciso di restare a Napoli con una riduzione dello stipendio attuale. Si tratta quindi di un prolungamento fino al 2026 ma l'ingaggio passerà dai 4,5 milioni di euro attuali ai poco più di 2,5 milioni che riceverà. Il tabellone calciomercato aggiornato.

L'estate del polacco

Questa è stata, finora, l’estate di Piotr Zielinski. Perché da quel fine giugno ci sono stati diversi eventi: prima l’interesse della Lazio di Sarri per il quale non c’è mai stato (almeno per il momento) nessun forcing per accettare, poi l’offerta dell’AlAlhi con i 12 milioni a stagione per tre anni avevano ingolosito, attratto. Così come qualche frizione interna aveva portato anche ad un post polemico sui social.

Ma alla fine chi lo ha convinto a restare è allenatore Garcia. E' stato proprio il francese a chiedere di ritrovare quel riferimento che è stato negli scorsi anni per tutti. Perché gli affetti coltivati a Napoli in tutti questi anni hanno un peso specifico notevole per Piotr e per la sua famiglia. Andando anche oltre qualche bega con il club.

Ecco perché lo scenario è cambiato e con esso il racconto del calciomercato legato a Zielinski ed alla sua permanenza a Napoli. Se tanto ancora può accadere in questa particolare estate per il polacco, non vorrà dire che saranno state false o fasulle le tappe intermedie fin qui narrate.