Calciomercato Bologna: dopo Fabbian, un calciatore svedese per Thiago Motta. Ecco il nome

La società romagnola sembra non volersi fermare più nelle operazioni di calciomercato. La squadra di Thiago Motta sta cambiando pelle grazie a nuovi importanti innesti che si stanno consolidando nel gruppo rossoblù. Dopo l'importante acquisto di Giovanni Fabbian, uno svedese è pronto ad approdare in terra romagnola.

La città di Bologna è in fermento e sogna in grande. L'arrivo di Giovanni Fabbian ha portato qualità ed entusiasmo al suo allenatore, Thiago Motta, oltre che all'intero ambiente rossoblù. Grande attesa, quindi, in vista dell'arrivo di un nuovo importante innesto. Sarà lo svedese Jesper Karlsson, classe 1998, ala ambidestro proveniente dagli olandesi dell'AZ Alkmaar. La dirigenza capitanata da Joey Saputo ha lavorato in maniera assidua in questa fase del calciomercato per assicurarsi le prestazioni di questo promettente calciatore. E' arrivata l'ufficializzazione del suo tesseramento.

Bologna ha un feeling particolare con la tradizione dei calciatori provenienti dalla Svezia, in quanto la maglia dei felsinei è stata indossata da individualità di spicco, tra cui Kennet Andersson e il compianto Klas Ingesson, insieme nel Bologna che raggiunse la semifinale di Coppa UEFA nel 1999, oltre che il più recente Mattias Svanberg.

Un attaccante svedese per Thiago Motta: Jesper Karlsson

Jesper Karlsson arriverà al Bologna a titolo definitivo. Per l'acquisto del suo cartellino sono stati spesi circa 11 milioni di Euro. Già in programma le visite mediche di rito a cui si sottoporrà presso la struttura sanitaria del club. Successivamente, lo svedese firmerà un contratto che lo legherà alla sua nuova società per 5 anni. Thiago Motta potrà utilizzarlo nel ruolo di esterno offensivo e si aspetterà grandi cose dal nuovo attaccante. Il suo destro naturale, combinato con la sua velocità, gli permetterà di giocare con agilità su entrambe le fasce del campo.

Karlsson arriva in Italia dopo una straordinaria stagione con l'AZ Alkmaar, club in cui è approdato nel 2020 dall'Elfsborg. In tre stagioni con gli olandesi, ha totalizzato 123 gare ufficiali tra campionato e coppe, con uno score personale di 46 gol e 36 assist. Numeri che lasciano ben sperare per il futuro dello svedese e del Bologna.