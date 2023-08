Calciomercato Empoli: è ufficiale, importante doppio acquisto dall'Atalanta. Ecco i nomi

L'Empoli corre ai ripari in questi ultimi giorni utili per le operazioni di calciomercato estivo, soprattutto dopo il primo passo falso della stagione in casa contro l'Hellas Verona (1-0 per gli scaligeri). Dopo aver preso Bereszynski, i toscani portano a segno un importante doppio acquisto dall'Atalanta. Ecco di chi si tratta.

L'Empoli compie un'importante azione di calciomercato e riempi la casella dei propri acquisti con altri due nomi di prestigio. Dopo aver ufficializzato Bartosz Bereszynski, in prestito dalla Sampdoria, è ufficiale l'arrivo di di altri due elementi di spicco fondamentali per l'allenatore Paolo Zanetti. Ecco chi arriva in terra toscana.

Dall'Atalanta arrivano i due rinforzi per l'Empoli

Si tratta di Nicolò Cambiaghi e Viktor Kovalenko.

Per il primo, si tratta di un ritorno con la maglia dell'Empoli, in quanto già nella trascorsa stagione ha disputato con i toscani la propria Serie A 2022/23. Anche quest'anno, quindi, sarà calciatore azzurro. E' un attaccante classe 2000 e arriva a titolo temporaneo. Più propriamente, è un'ala in grado di giocare su entrambe le zone esterne, anche se è stato schierato, il più delle volte su quella sinistra. E' un destro naturale e possiede ottime qualità tecniche e atletiche, abile nel dribbling uno contro uno e nelle conclusioni a rete dal limite dell'area di rigore. Nell'ultimo campionato, ha disputato 28 gare ufficiali, siglando 6 reti. Arriva dall'Atalanta con la formula del prestito.

Il secondo volto dell'Empoli è anch'egli un centrocampista ma con caratteristiche differenti da Cambiaghi. Di nazionalità ucraina, classe 1996, con una gioventù calcistica vissuta nelle file dello Shakhtar Donetsk: dal 2008 con le giovanili, passando ai professionisti nel 2015 e restando in Ucraina sino al 2021. Va in Toscana dopo aver vissuto l'esperienza della Serie A in prestito allo Spezia per 2 anni consecutivi, totalizzando 44 presenze e 1 gol. E' un trequartista, anche se può adattarsi al ruolo di mezz'ala. Ha dimostrato, in varie occasioni, di essere proiettato alla fase offensiva con inserimenti pericolosi. Arriva dall'Atalanta in prestito ma con diritto di riscatto.

L'allenatore Paolo Zanetti potrà avere maggiori tranquillità sul profilo delle scelte, in quanto avrà a disposizione due elementi di esperienza e di temperamento, qualità che occorrono a un Empoli che ha iniziato la stagione attuale in serio affanno, prima uscendo dalla Coppa Italia contro il Cittadella (2-1 in casa) e poi alla prima di campionato contro una diretta rivale per la salvezza (1-0 per l'Hellas Verona al "Castellani").