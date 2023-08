Calciomercato Inter: in arrivo il nuovo attaccante, ecco il nome

Il calciomercato dell'Inter continua la propria corsa. E' in arrivo il nuovo attaccante che tutti i tifosi nerazzurri attendevano. La trattativa è stata intensa ma, alla fine, è stata siglata un'operazione che promette di portare nuova linfa al fronte offensivo della squadra di Simone Inzaghi. Ecco il nome.

Appena due giorni fa il DS del Bologna, Giovanni Sartori, affermava che sarebbe stato incedibile. La smentita a questa dichiarazione è arrivata con la trattativa conclusasi in giornata. Dopo aver strappato Carlos Augusto al Monza, l'Inter ha continuato la propria corsa nelle attività di calciomercato. Alla ricerca di un attaccante, la società nerazzurra è riuscita a portare a casa il bomber che tutti attendevano.

Inter, in arrivo il nuovo attaccante

Sarà il 34.enne austriaco Marko Arnautović il nuovo bomber dell'Inter di Simone Inzaghi. La trattativa è stata facilitata anche per via dei dissapori che sono emersi negli ultimi giorni tra l'allenatore del Bologna, Thiago Motta, e il nazionale classe 1989, Le cifre di queste operazione mostrano il prezzo del cartellino in circa 8 milioni di Euro che andranno nelle casse dei felsinei, con la possibilità di aggiungere ulteriori 2 milioni in bonus; pronta un'offerta da un biennale di poco più di 3,5 milioni di Euro a stagione per il calciatore, oltre agli extra proporzionati al rendimento dell'attaccante. L'arrivo di Arnautović a Milano è previsto nelle prossime ore, mentre Mercoledì 16 Agosto si svolgeranno le visite mediche.

Simone Inzaghi potrà subito disporre del suo nuovo bomber e cercherà di gettarlo nella mischia in vista dell'esordio casalingo in campionato contro il Monza, previsto per Sabato 19 Agosto, alle ore 20:45.

Il calciomercato dell'Inter, però, non si fermerà a questa operazione. Nelle prossime ore sono attese ulteriori sorprese per la tifoseria nerazzurra.