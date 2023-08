Calciomercato Lecce: ufficiale, dalla Roma una promessa del calcio italiano. Ecco il nome

Il calciomercato del Lecce punta sui nuovi talenti ed è andato a cercare in casa della Roma per accaparrarsi le prestazioni sportive di una promessa del calcio italiano che sta facendo ben parlare di sé. L'affare è ufficiale. Pronte le visite mediche per poi cominciare la nuova avventura con la maglia dei Salentini.

Grazie al lavoro della propria dirigenza, il Lecce non smette mai di stupire. Molto del merito va al responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, e al direttore sportivo Stefano Trinchera. La società ha dato valore al proprio calciomercato con la conclusione di un affare molto significativo. A testimonianza di come i "lupi salentini" siano molto oculati nel cercare giovani talenti su cui creare la base del Lecce del domani, è stato acquistato dalla Roma un elemento su cui D'Aversa sarà ben desideroso di lavorare.

Il nuovo talento per la rosa del Lecce

Il nuovo calciatore è Giacomo Faticanti. Nato a Roma, è un classe 2004 ed ha trascorso la propria formazione calcistica prima nel settore giovanile del Frosinone (dal 2015 al 2018). poi in quello della Roma per circa 5 anni. Un'altezza di 186 centimetri ed è poliedrico, in quanto può ricoprire sia il ruolo di mediano che di interno di centrocampo, talvolta adattandosi anche a quello di centrale difensivo. Che sia un giovane di valore lo testimonia l'aver indossato la fascia di capitano della Nazionale Italiana U19 con cui ha vinto l'Europeo di categoria contro il Portogallo (1-0), proprio durante questa estate a Malta.

In giornata, arriverà in terra salentina per sostenere le visite mediche con il club giallorosso, per poi iniziare la propria avventura agli ordini di Roberto D'Aversa. L'arrivo sarà a titolo definitivo e un contratto per il calciatore fino al 2027, con un'opzione per il 2028. Prevista anche una percentuale su una futura rivendita del calciatore.

Dalla Roma al Lecce ma con un destino dipinto sempre con gli stessi colori sociali: il giallo e il rosso.