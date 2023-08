Calciomercato Milan: in arrivo il nuovo difensore tanto atteso da Pioli. Ecco il nome

La trattativa non è stata semplice da condurre alla conclusione ma la dirigenza rossonera è riuscita a trovare l'intesa per portare questo giovane difensore promettente per unirlo alla rosa di Stefano Pioli. E mentre il "Diavolo" si appresta a preparare la trasferta di Bologna, il giovane calciatore prepara il viaggio verso Milano. Ecco il grande nome.

Un vero colpo di mercato per i colori rossoneri. La notizia di questo acquisto promettente sembrava fosse soltanto una delle tante indiscrezioni nel mare magnum del calciomercato. Invece, la stessa sta per diventare ufficiale. Il Milan è riuscito a trovare l'intesa con la società proprietaria del cartellino del calciatore e sta per dare il benvenuto a Marco Pellegrino, un difensore talentuoso proveniente dal Platense. Si tratta di un passo deciso verso il futuro ma con un occhio attento anche al presente.

Milan, ecco chi è il nuovo difensore

Marco Pellegrino, nato nel 2002, prodotto del vivaio del Platense, vestirà la maglia del Milan, aggiungendo una nuova forza alla retroguardia rossonera. Dopo intense trattative che hanno coinvolto direttamente il presidente del club argentino, Sebastián Ordoñez, la dirigenza del club presieduta da Paolo Scaroni ha siglato un accordo definitivo.

Il giovane argentino sta per raggiungere la Serie A con un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che si avvicina ai 3 milioni di Euro, oltre ad alcuni bonus aggiuntivi. Lo stipendio per il centrale di difesa è di circa 300 mila Euro annuali. Questo difensore farà parte della nuova generazione ed è pronto a diventare parte integrante del reparto centrale di Stefano Pioli. L'idea di possibili prestiti sembra essersi allontanata, poiché il Milan vuole trattenere il calciatore e credere in lui, investendo sulla sua crescita.

Un ulteriore aspetto di questo accordo è che il club con sede a Buenos Aires riceverà una percentuale sulla futura rivendita. Per il trasferimento del calciatore, non dovrebbero esserci particolari impedimenti con la burocrazia, in quanto possiede già un passaporto per recarsi senza problemi in Italia.

L'arrivo di Marco Pellegrino è solo un tassello verso il futuro del Milan e i tifosi rossoneri non possono fare altro che attendere con trepidazione e entusiasmo questo suo approdo.