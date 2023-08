Calciomercato Monza: in Brianza è in arrivo un calciatore ivoriano. Ecco il nome

Dai luoghi del calciomercato, provenivano voci rassicuranti circa il passaggio del calciatore ivoriano dalla Lazio a un club di Serie A. Nel giro di poche ore, l'AD del Monza, Galliani, riesce a presentare la propria offerta e a convincere Lotito a cambiare rotta. Ecco il nome.

Le vicende di calciomercato italiano, negli ultimi giorni, hanno regalato improvvisi cambi di rotta. Notizie sopraggiunte all'ultimo minuto hanno spiazzato in tanti tra gli addetti ai lavori. Qualcuno si è anche molto adirato, come lo è stato per il presidente dell'Inter, Steven Zhang, con la vicenda Samardzic.

Anche a Empoli starà accadendo qualcosa di simile. Sì, perché il calciatore Jean Daniel Akpa-Akpro, centrocampista trentenne della Costa d'Avorio in forza alla Lazio, era promesso al club del presidente Fabrizio Corsi. Accordo in cassaforte tra i toscani e la società biancoceleste ? Macché. Nell'istante precedente del gong finale, irrompe sul ring delle trattative l'AD del Monza, Adriano Galliani. Tutto il copione precedente è cancellato. Offerta last minute dei brianzoli a Lotito e accordo tra le parti in un tempo pari a quello di un caffè da asporto al bar.

Per l'arrivo di Akpa-Akpro al Monza, l'accordo prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Ironia della sorte, l'ivoriano ha disputato 24 gare ufficiali nella scorsa Serie A proprio con la maglia dell'Empoli, siglando anche una rete. Cresciuto calcisticamente nel Tolosa, è stato per la prima volta in Italia vestendo i colori della Salernitana, club in cui ha militato prima del passaggio alla Lazio.