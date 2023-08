Calciomercato Napoli: è ufficiale ! Lindstrom arriva dall'Eintracht Francoforte. Ecco i dettagli dell'operazione

Dopo aver seguito a lungo Gabri Veiga ed essere rimasto molto deluso dall'esito della trattativa, il Napoli ha orientato la scelta verso un altro calciatore ed è riuscito, stavolta sul serio, a chiudere l'affare: Jesper Lindstrom è il nuovo acquisto del club partenopeo. Tutto siglato con l'Eintracht Francoforte. Nelle prossime ore, l'approdo alla corte di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli: ufficiale, Lindstrom è il nuovo centrocampista

Dalla Spagna alla Germania. Sembrava Gabri Veiga il colpo di mercato del Napoli. Invece, la rotta è andata verso Francoforte, luogo in cui è stato trovato il nuovo centrocampista voluto fortemente da Rudi Garcia.

Il Napoli aveva bisogno di una nuova figura per la squadra e andava chiusa l'operazione il prima possibile. Sistemati tutti gli incartamenti e raggiunta l'intesa con l’Eintracht Francoforte, il trasferimento di Jesper Lindstrom è diventato realtà.

Le cifre dell'operazione di mercato

L'accordo economico raggiunto tra Napoli ed Eintracht Francoforte è stato siglato sulla formula del prestito oneroso per una cifra di circa 5 milioni di Euro, con l'aggiunta dell'obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di Euro, includendo anche alcuni bonus. Naturalmente, oltre che con il club, l'intesa è stata subito trovata anche con il calciatore.

Arriverà nelle prossime ore a Napoli ed è atteso da un gran numero di tifosi. Nella giornata di domani, Martedì 29 Agosto, sono pronte le visite mediche canoniche a cui Lindstrom dovrà sottoporsi. Successivamente, si recherà in sede e verrà firmato il contratto fino al 2028. Per lui, ci sarà uno stipendio di circa 2 milioni e 300 mila Euro per ogni stagione.

Jesper Lindstrom è un centrocampista ecclettico. Nazionalità danese, 23 anni, è duttile e sa giocare su entrambe le zone esterne del campo.

I tifosi del Napoli potranno vedere presto Lindstrom nelle partite dei Campioni d'Italia in carica.