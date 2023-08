Calciomercato Salernitana: dal Portogallo, un altro importante arrivo per Sousa. Ecco il nome

Anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, resta attento alle dinamiche del calciomercato e lavora in stretto contatto con il DS Morgan De Sanctis. In questi ultimi giorni utili per compiere acquisti, i Granata stanno preparando l'arrivo di un altro centrocampista di rilievo. Ecco di chi si tratta.

Dopo aver formalizzato l'arrivo di diversi calciatori, quali Legowski, Trivante Stuart e Martegani, Danilo Iervolino continua l'intensa attività di calciomercato per la Salernitana. Alcune sue dichiarazioni agli organi di stampa hanno lasciato ben pochi dubbi sull'esistenza di altri importanti contatti da tramutare in acquisti ufficiali. Tra questi, c'è il nome di un centrocampista di prestigio, militante nelle file dello Sporting Lisbona. Il nome in questione è quello di Jovane Cabral.

Un nuovo centrocampista per la Salernitana: Jovane Cabral

Venticinque anni (classe 1998), centrocampista esterno con particolare propensione all'attacco, nazionale di Capo Verde ma con passaporto portoghese. Ex della Lazio, giunse nella Capitale in prestito all'ultimo giorno utile di calciomercato invernale del 2022. Con la maglia biancoceleste, soltanto tre presenze ufficiali e una rete siglata in una gara contro l'Hellas Verona (3-3), diventando il primo capoverdiano a inserirsi nei marcatori della Serie A.

Nelle giovanili dello Sporting Lisbona approdò all'età di 16 anni, provenendo dal Gremio Nhagar, club del suo Paese d'origine. Con i lusitani vanta anche il titolo di Campione di Portogallo conquistato nella stagione 2020/21, dopo una lunga lotta con le dirette rivali, Benfica e Porto.

E' probabile che venga formulato un prestito con diritto di riscatto valutabile in circa 3,5 milioni di Euro. Nella giornata di Martedì sarebbero già previste le visite mediche.

Calciomercato Salernitana: un ulteriore arrivo ?

A questa operazione, potrebbe aggiungersi anche quella relativa a Loum Tchaouna. Venti anni (classe 2003), originario del Ciad ma naturalizzato francese, ala ambidestro del Rennes, militante nella Ligue 1. Dovrebbe arrivare a Salerno a titolo gratuito, concordando con il club francese una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.