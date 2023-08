Calciomercato Torino: è ufficiale, operazione in uscita e accordo trovato con il Como. Ecco il nome

Il Torino piazza un'operazione di calciomercato in uscita, vendendo al Como un calciatore che sarà un lusso anche per la Serie B. Il trasferimento dai Granata ai Lariani è ufficiale. Dopo aver vissuto varie esperienze in Serie A, l'approdo nel campionato cadetto. Ecco il nome.

E' ufficiale l'accordo trovato per questo importante calciatore. Lascerà Torino per trasferirsi in Serie B e vestire la maglia del Como. Ecco qual è l'operazione di calciomercato in uscita per i Granata.

Arriva al Como, chi è Simone Verdi

Il nome è quello di Simone Verdi. Non c'è mai stato un feeling particolarmente fortunato con il Torino, dopo aver vissuto varie esperienze in giro per l'Italia. Lascia definitivamente i piemontesi per trasferirsi in terra lariana, dove vestirà i colori sociali del Como. Si tratta di un calciatore che porterà qualità anche al campionato di Serie B.

Fu acquistato dal Milan già nel lontano 2011, in compartecipazione, restando con i Granata per due stagioni: 16 presenze in totale e zero reti. Nel 2013, dopo alcuni mesi di quell'anno trascorsi con la Juve Stabia, fu l'Empoli a portarlo via in prestito dal Torino. Due stagioni con i toscani, 66 gare ufficiali e 6 reti realizzate. Esperienze meno fortunate, successivamente, con la maglia dell'Eibar prima e con quella del Carpi poi.

Nel 2016 il Bologna lo acquista a titolo definitivo dal Milan. Trascorre con i felsinei due stagioni, totalizzando 62 presenze e 16 reti. De Laurentiis se ne innamorò e lo portò a Napoli a titolo definitivo per 25 milioni di Euro. Era la Serie A 2018/19. Con gli azzurri, 22 presenze in gare ufficiali e 3 reti.

Ancora il Torino, a distanza di diversi anni, nel destino di Verdi: nel 2019 venne acquistato in prestito con obbligo di riscatto, versando al Napoli circa 23 milioni di Euro. Tre stagioni con i Granata, 69 gare disputate e 4 reti. Nel 2021/22 c'è Juric e il calciatore non trova spazio. Nuova vita a Salerno, proprio dal Gennaio 2022. Approda, in prestito, alla corte di Davide Nicola, totalizzando 15 presenze e siglando 5 reti, tutte preziose per portare alla incredibile salvezza della Salernitana.

Riparte da Verona, club in cui approda dal 1° Settembre 2022. Ventiquattro presenze, inclusa quella nello spareggio decisivo contro lo Spezia per la permanenza in Serie A, con 5 reti all'attivo.

A 31 anni, il Torino lo lascia andare definitivamente e il Como ne approfitta per impreziosire la propria rosa.

Simone Verdi diventa, a tutti gli effetti, un calciatore dei Lariani.