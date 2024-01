Calciomercato Fiorentina: piace Gudmundsson per l'attacco

Piace il profilo di Albert Gudmundsson per rinforzare l'attacco della Fiorentina. L'islandese è seguito dalla dirigenza Viola, ma la trattativa appare difficile. Dopo aver ceduto Radu Dragusin al Tottenham, il Genoa non ha la necessità di vendere e non vuole privarsi del giocatore a campionato in corso.

Dopo giorni di attesa, la Fiorentina è alla ricerca di un colpo dell'ultimo minuto per rinforzare il reparto offensivo: piace molto Albert Gudmundsson, islandese del Genoa e rivelazione di questo campionato. Sfumato Valentin Carboni, con l'Inter che ha rifiutato la proposta dei Viola di 12 milioni (il giovane talento è considerato incedibile dai nerazzurri e rimarrà a Monza fino al termine della stagione), e la cessione di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato, Vincenzo Italiano ha bisogno di un colpo in attacco per puntare alla Champions League.

Fiorentina, la pista per Gudmundsson rimane complicata

Pradè e Barone rimangono molto attivi in questi ultimi giorni di mercato invernale, tuttavia la trattativa per Gudmundsson sembra non essere delle più semplici. In primis perché sul giocatore hanno manifestato già interesse alcune big di Serie A, tra cui Inter, Milan e Juventus: molto probabile, dunque, che possa scatenarsi un'asta feroce per il giocatore.

Inoltre, lo stesso Genoa non sembra intenzionato a cedere il suo gioiello a campionato in corso. Il Grifone, infatti, si è appena privato di Radu Dragusin: il centrale rumeno si è infatti trasferito in Premier League al Tottenham, che ha versato una cifra superiore ai 30 milioni di euro nelle casse del club rossoblu.

Per questo motivo, sullo sfondo del mercato della Fiorentina rimane il profilo di Andrea Belotti, per il quale si era parlato di uno scambio con Jonathan Ikoné. Il Gallo potrebbe rappresentare un colpo low cost, che potrebbe realizzarsi qualora dovesse andare via da Firenze Mbala Nzola. Piace, infine, Ruben Vargas dell'Augsburg, per il quale la Fiorentina ha messo sul piatto 7 milioni di euro.