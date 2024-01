L'Inter prova lo scambio Dumfries-Wan Bissaka: 'no' dello United

Il club nerazzurro vorrebbe cedere il terzino olandese: la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo e con il contratto in scadenza nel 2025 l'Inter starebbe pensando di piazzare il giocatore, che piace al Manchester United: ecco i dettagli dell'offerta.

L'Inter ha proposto uno scambio al Manchester United, che porterebbe a Milano Aaron Wan-Bissaka e in Inghilterra Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, The Sun, il club allenato da Erik Ten Hag avrebbe rifiutato e rispedito al mittente la proposta.

Inter, Dumfries e lo scambio con lo United: i dettagli

Il terzino inglese ventiseienne ha giocato fin qui dieci partite con i Red Devils e, nonostante un infortunio al tendine del ginocchio, è considerato come una risorsa preziosa della rosa. Il calciatore doveva andare in scadenza di contratto al termine di questa stagione, ma lo United ha deciso di attivare un'opzione che lo legherà ai colori dei diavoli per un'ulteriore stagione.

La situazione di Denzel Dumfries è invece leggermente diversa. Anche il terzino olandese andrà in scadenza nel 2025 ma nella trattativa per il rinnovo c'è una situazione di stallo: c'è distanza di circa un milione tra i 3,5 offerti e i 4,5 richiesti dal calciatore. Per questo, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando alla cessione, sebbene l'olandese sia in Serie A uno dei migliori esterni offensivi, con all'attivo fin qui due gol e due assist in stagione.

I nerazzurri, inoltre, hanno bisogno di vendere per rispettare le normative imposte dal Fair Play Finanziario e per queste ragioni Dumfries potrebbe essere il sacrificato. L'olandese piace allo United sin dai tempi del PSV, che ha incassato dalla cessione circa 12 milioni di sterline. Anche Erik Ten Hag è un noto estimatore dell'esterno, tanto da averlo monitorato negli ultimi due anni: per questo motivo, nonostante il rifiuto della proposta nerazzurra, è possibile immaginare un proseguo della trattativa qualora vengano modificati i termini dell'offerta.