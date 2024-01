Inter, Sensi saluta la Serie A: va al Leicester di Maresca

Stefano Sensi sta per salutare il calcio italiano. Il centrocampista nerazzurro, infatti, sta per passare a titolo definitivo al Leicester, in Championship, per una cifra intorno ai 2-3 milioni di euro. L'ufficialità è attesa entro le prossime 48 ore.

Inter che sta per dire addio a Stefano Sensi: il centrocampista italiano classe 1995, in scadenza di contratto con i nerazzurri, ha accettato la proposta del Leicester, che lo ingaggia a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2-3 milioni di euro. Si tratta di una richiesta specifica di Enzo Maresca, tecnico delle Foxes, che punta all'immediato ritorno in Premier League (al momento sono primi con 7 punti di vantaggio sull'Ipswich.

Inter, dopo la buona annata a Monza Sensi cerca conferme a Leicester

Centrocampista talentuoso ma rallentato dai continui infortuni, Sensi è da tempo fuori dai piani di Simone Inzaghi: per lui, in stagione, soltanto 65 minuti di gioco e il forte desiderio di rilanciarsi dopo l'annata molto positiva a Monza. Sensi sarà però regolarmente convocato contro la Fiorentina, in quella che dovrebbe essere, con ogni probabilità, la sua ultima apparizione in nerazzurro.

Sensi dovrebbe poi partire per l'Inghilterra lunedì mattina: ad attenderlo un contratto di due anni e mezzo fino a giugno 2026. All'interno dell'affare dovrebbe essere presente anche una percentuale in caso di futura rivendita, qualora le Foxes dovessero risalire in Premier League.

L'acquisto da parte del Leicester è stato sbloccato proprio dalla partenza di un altro ex Inter, Cesare Casadei, che ha fatto ritorno alla casa base del Chelsea. Queste perché proprio Maresca avrebbe richiesto un calciatore diverso, un regista puro, con le caratteristiche proprio di Sensi.