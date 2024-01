Lazio, si complica il ritorno di Candreva: il punto sulla trattativa

Negli ultimi giorni, la Lazio avrebbe contattato la Salernitana per il clamoroso ritorno in biancoceleste di Antonio Candreva. Se inizialmente la trattativa sembrava ben impostata, questa ha ricevuto un brusco stop, in quanto il club campano non vorrebbe privarsi di un pezzo importante del suo scacchiere in un momento di classifica così delicato.

Lazio, si punta al ritorno di Candreva a giugno

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la pista si sarebbe infatti arenata, almeno in questa sessione di gennaio. I contatti tra i club sono andati avanti nelle ultime settimane come anche in queste ore: la risposta dei campani, tuttavia, sarebbe di non volersi privare del giocatore classe 1987. Candreva ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, libero così di potersi accordare con qualsiasi club.

Con quasi 37 primavere sulle spalle, Candreva si è rivelato un giocatore chiave in questi anni per la Salernitana e la sua duttilità tattica era ciò che aveva convinto il club di Claudio Lotito a puntare forte sul ritorno dell'esterno. Sin qui in stagione, Candreva ha giocato ben 19 partite e contribuendo alla causa granata con 5 gol e confezionando 4 assist per i suoi compagni. Le sue giocate, dunque, saranno la base per Filippo Inzaghi per puntare ad una salvezza che, al momento, sembra piuttosto difficile, considerato l'ultimo posto in classifica

I numeri di Candreva alla Lazio

Quattro anni e mezzo in maglia biancoceleste per Candreva. Un'esperienza iniziata nel gennaio 2012 con l'acquisto in comproprietà con l'Udinese e terminata nel 2016, con la cessione all'Inter per 21 milioni di euro.

In quel lasso di tempo 192 presenze e 45 gol, arricchiti dalla vittoria in Coppa Italia nel derby capitolino contro la Roma. I tifosi, al netto dell'età del giocatore, accetterebbero di buon grado il ritorno di un giocatore che ha fatto la storia recente del club anche se, sembra, che dovranno aspettare almeno giugno.