Roma, il Chelsea ha fissato il prezzo del cartellino di Lukaku

La Roma spera di confermare Romeu Lukaku per la prossima stagione: i giallorossi sono in contatto con il Chelsea, che ha fissato il prezzo del cartellino del belga. L'acquisto di Big Rom, tuttavia, sembra rimanere vincolato dalla qualificazione alla prossima Champions League della squadra capitolina.

Roma, che minusvalenza del Chelsea per Lukaku!

I Friedkin hanno sborsato la scorsa estate 10 milioni di euro per il prestito oneroso di Lukaku fino a fine stagione. L'accordo non prevede un diritto di riscatto da parte dei giallorossi: tuttavia, il belga non sembra rientrare nei piani di Pochettino al Chelsea e per questo i londinesi starebbero cercando una sistemazione definitiva per l'attaccante.

Sono 15 i gol fin qui collezionati da Big Rom: con un attacco che, sotto la guida di Mourinho, ha faticato a creare occasioni da gol, il belga è stato molto bravo a sfruttare le occasioni che si si sono presentate ed è il capocannoniere indiscusso del club. Un leader tecnico e non solo: per queste ragioni la società americana vorrebbe acquistare il cartellino del belga a titolo definitivo. Per questo, però, è necessaria la qualificazione in Champions League, che permetterebbe ai giallorossi di beneficiare di un bel tesoretto.

Nel frattempo, il Chelsea sembra aver leggermente abbassato le pretese, rispetto alla scorsa estate. La richiesta si attesterebbe, infatti, intorno ai 30 milioni di sterline, ovvero 35 milioni di euro. Una cifra abbordabile non solo per la Roma, ma in generale a quei club di Serie A che dovranno acquistare un centravanti la prossima estate. Potrebbe trattarsi di un'occasione, per esempio, per il Napoli, che a luglio potrebbe (quasi con certezza) perdere Victor Osimhen, destinato ad andare in un top club europeo.