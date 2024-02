Calciomercato, Kylian Mbappé: lascerà il PSG a giugno. Il Real Madrid lo attende. Il suo sostituto da Milano o Napoli? Ecco le novità

Già dalla scorsa estate, s'intravedeva una rottura tra Kylian Mbappé e il PSG. Stavolta, il campione francese lo ha comunicato ufficialmente al Presidente del club transalpino, Nasser Al-Khelaïfi. Andrà via a giugno e a parametro zero. Il Real Madrid ha pronta un'offerta mastotontica. Il suo sostituto verrà da Milano o Napoli? Ecco le ultime.

Kylian Mbappé lascerà il PSG nel prossimo giugno. Stavolta, non è una semplice indiscrezione di calciomercato, bensì una semplice realtà. Sono stati rotti gli indugi, dopo un'estate iniziata nel segno della turbolenza tra il campione della Nazionale Francese e il club transalpino. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata dal calciatore al Presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé: lascerà il PSG a giugno

Kylian Mbappè ha dato il ben servito alla sua attuale dirigenza con il mancato rinnovo del contratto, riuscendo a divincolarsi dal PSG che, di conseguenza, non riceverà alcun centesimo dal suo addio. Si tratta di un parametro zero che fa storia, oltre che gola ai club più ambiti. Tra questi ultimi, l'unica in grado di portare a vestire una nuova maglia al campione francese è il Real Madrid. Secondo fonti vicine al club madrileno, sarebbe già pronta un'offerta monstre: 100 milioni di Euro per ogni stagione, con ulteriore bonus di 120 milioni di Euro al momento della firma contrattuale. Attualmente, Kylian Mbappé percepisce 72 milioni di Euro, dopo il rinnovo del maggio 2022, oltre a ulteriori premi di svariate decine di milioni.

Questo movimento stellare di calciomercato scatena un inevitabile effetto domino, con la ricerca del suo sostituto alla corte della squadra parigina. La novità importante, per sostituire l'attuale numero 7 del PSG, andrebbe in direzione di due strade: una verso Milano, nel quartiere "Rossonero", l'altra verso Napoli. Proprio gli uomini simbolo dei due club, rispettivamente Rafael Leão e Victor Osimhen, sono i due candidati per un posto tra le file dei francesi. Da ricordare che per il bomber in forza al Napoli la clausola di rescissione del contratto è di 130 milioni di Euro, mentre è ancora più alta quella dell'attaccante portoghese del Milan, con una cifra di 175 milioni di Euro.

Kylian Mbappé, classe 1998, sette stagioni nella Capitale di Francia, resta il miglior marcatore di sempre della storia del Paris Saint Germain, con più di 240 reti in quasi 300 presenze ufficiali, numeri che, salvo clamorosi imprevisti, incrementerà nel corso di questa stagione.