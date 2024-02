Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski non rinnova. Scelto il nuovo club. Ecco dove giocherà il calciatore polacco

Piotr Zielinski è stato messo fuori dalla lista UEFA da parte del Napoli, motivo per cui non parteciperà alle gare della Champions League. Dietro l'esclusione del calciatore della Polonia ci sarebbero motivi di natura tecnica e non soltanto. Non è un caso che non rinnoverà con il club partenopeo. Ecco quale sarà la sua prossima squadra.

L'ultima notizia di calciomercato del Napoli annuncia il mancato rinnovo di Piotr Zielinski. E' questa l'indiscrezione più recente emersa dal quartier generale partenopeo. Il calciatore della nazionale polacca è stato messo fuori dalla lista della UEFA Champions League per una motivazioni di carattere tecnico. Non è stata gradita, da parte dello staff azzurro, la condizione atletica del numero 20, con riferimento ad un impegno non ottimale, negli ultimi tempi, durante gli allenamenti.

Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski non rinnova

Aurelio De Laurentiis aveva lasciato intendere il proprio diktat a tutti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024. Chi non avesse firmato il rinnovo in tempi utili, sarebbe stato messo fuori rosa. E' accaduto proprio a uno dei simboli del Napoli dello Scudetto. Piotr Zielinski non resterà con il club azzurro. Proprio in virtù di questa rottura tra il calciatore e la dirigenza, è probabile che Walter Mazzarri sceglierà di non avvalersi del centrocampista polacco anche per gli impegni di campionato, tant'è che per la prossima gara contro l'Atalanta sarà certa la sua assenza, giustificata da problemi fisici. Dietro questa scelta è piuttosto palese che le motivazioni siano ben altre. Ad approfittare della destabilizzazione tra le parti è stata l'Inter, che ha già pronto il contratto pronto in vista della prossima stagione.

Nel giro di pochissimo tempo, Piotr Zielinski sceglierà di accasarsi ai "Nerazzurri" fino al 30 giugno 2028. Sarebbe emersa anche una indiscrezione secondo cui, diverse settimane fa, Aurelio De Laurentiis aveva proposto al centrocampista polacco il prolungamento per una stagione ulteriore, offrendo 5 milioni di Euro d'ingaggio e una clausola rescissoria da 20 milioni di Euro. L'offerta sarebbe stata rispedita al mittente. L'Inter, tuttavia, ha proposto uno stipendio di 4 milioni e 500 mila Euro al calciatore, oltre all'aggiunta di bonus legati ad aspetti di carattere commerciale.