Calendario ciclismo 2020: il 15 agosto Giro Di Lombardia

Calendario ciclismo 2020: ecco tutte le date della stagione ciclistica 2020. Aggiornate dall’Unione Ciclistica Internazionale le nuove date del calendario mondiale, in vigore fino alla fine dell’anno. Si partirà il prossimo 01 agosto con le Strade Bianche, l’8 agosto spazio alla Milano-Sanremo, mentre i Mondiali ci saranno dal 20 al 27 settembre. Ecco il Calendario ciclismo completo ed aggiornato.

Calendario ciclismo 2020, ecco le nuove date aggiornate

Una stagione fittissima di impegni, e come non potrebbe esserlo. Il calendario ciclismo 2020 è stato infatti aggiornato dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Le corse ripartiranno il prossimo 01 agosto con le Strade Bianche: si tratta della prima data da segnare dopo l’aggiornamento del calendario mondiale dell’Unione Ciclistica Internazionale, ufficializzato dopo le diverse novità nelle ultime settimane. Tanti gli appuntamenti da non perdere, ecco quindi l’elenco delle corse già ufficializzate, in attesa della ripresa di tutte le corse a livello nazionale ed internazionale.

Agosto

12-16 agosto: Giro del Delfinato

15 agosto: Giro di Lombardia

20-28 agosto: Campionati Nazionali ed Europei

25 agosto: Bretagne Classic Ouest France

29 agosto-20 settembre: Tour de France

Settembre

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico

20-27 settembre: Mondiali di ciclismo su strada

30 settembre: Freccia Vallone

Ottobre

3-25 ottobre: Giro d’Italia

3 ottobre: Classica di Amburgo

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi

10 ottobre: Amstel Gold Race

18 ottobre: Giro delle Fiandre

20 ottobre-8 novembre: Vuelta

25 ottobre: Parigi-Roubaix