Brutta caduta per Mikel Landa costretto al ritiro dal Giro. Si fa male anche Sivakov

Brutta caduta per Mikel Landa in questa quinta frazione del Giro d’Italia 2021. Sul finale della tappa, il corridore è stato protagonista di una brutta caduta venendo trasportato in ambulanza in ospedale, dopo esser stato diversi minuti a terra. Il percorso all’improvviso sul finale si è fatto più insidioso, con tanta segnaletica stradale e strade più strette. Il corridore ha impattato contro un uomo della scorta tecnica che proprio in quell’istante stava segnalando uno spartitraffico. Dopo l’incidente, sono scattati immediatamente i soccorsi. Landa ha sbattuto con violenza spalle e polso. Si sospettano delle fratture, ma solo gli accertamenti medici sapranno dircene di più sull’accaduto.

Brutta caduta per Mikel Landa. Non va meglio a Sivakov

In questa quinta tappa della corsa rosa, non se la passa bene nemmeno il corridore russo Sivakov. Questi è finito a terra sbattendo violentemente contro un albero. Dopo alcuni minuti è riuscito ad alzarsi e a rimettersi in sella alla sua bicicletta per riprendere la corsa.

Sivakov, corridore della Ineos Grenadiers ha tagliato il traguardo con circa 13 minuti di ritardo, ma sono evidenti le difficoltà avuta post caduta. Per il corridore russo si teme una frattura alla clavicola. Si dovrà recare in clinica per tutti gli accertamenti del caso.