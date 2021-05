Chris Froome parla della sua condizione fisica: “Sto arrivando”

Chris Froome parla della sua condizione fisica dopo le ultime prestazioni deludenti nelle precedenti corse a cui ha partecipato. Al momento il britannico si trova in ritiro in vista della partecipazione al Giro del Delfinato. Ai microfoni di RaiSport ha spiegato: “Ogni settimana mi sento sempre meglio, non sono ancora al livello dei migliori, ma piano piano sto arrivando. Questo recupero è più lungo di quanto pensassi, ma sto lavorando come e più di prima. Faccio più ore e più lavoro per tornare come prima. So che è difficile ed è un processo molto lungo. Se penso che ci sono persone che non tornano a correre con fratture come quelle che ho avuto, mi rendo conto di essere fortunato di avere questa opportunità di essere ancora in gruppo. Anche per questo personalmente non ho perso le motivazioni nè la voglia di fare la vita in bici”.

Chris Froome parla della sua condizione fisica. Le dichiarazioni

Froome ha poi aggiunto: “Da quando ho subito quel terribile incidente, tornare ad essere al livello di prima è il mio grande obiettivo . So che non è facile e che devo spingere ancora di più, però sono ottimista che se faccio tutto il lavoro che devo fare posso arrivarci in futuro”.