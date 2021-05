Giro d’Italia, tappa 16 Cortina d’Ampezzo, streaming e diretta

Giro d’Italia 2021 sempre più nel vivo con la tappa 16 Sacile-Cortina d’Ampezzo che si correrà domani, lunedì 24 maggio. Si tratta di un percorso di 212 chilometri con tre G.P.M. di prima categoria e il Passo Pordoi che è la cima Coppi di quest’edizione.

La partenza da Piazza del Popolo di Sacile è in programma alle ore 10:50, mentre l’arrivo è previsto a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia intorno alle ore 17.15. Tra i corridori che potrebbero tentare di vincere la tappa ci sono Mikel Nieve, Matteo Fabbro, Sebastien Reichenbach, Valerio Conti e Gorza Izaguirre. Occhi puntati anche su Simon Yates che potrebbe riprovare l’attacco alla maglia rosa Egan Bernal.

Giro d’Italia 2021, info diretta tv e streaming

La tappa 16 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale. Dalle 9.50 si inizia con Villaggio di Partenza e Prima Diretta, poi passaggio su Rai Due dalle 14. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire anche la diretta video streaming su Rai Play. Inoltre, la diretta sarà disponibile anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 10.45, e in diretta streaming video su Eurosport Player. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere il tappone di domani per scoprire chi sarà il corridore a trionfare.