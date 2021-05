Giro d’Italia tappa 19, niente Mottarone, streaming e diretta tv

Giro d’Italia tappa 19 in programma domani, venerdì 28 maggio. Il percorso è stato cambiato dopo la tragedia del Mottarone e sarà costituito da 166 chilometri da Abbiategrasso all’Alpe di Mera, con l’assenza quindi del Mottarone e l’inserimento invece dell’Alpe Agogna. Tra i favoriti per la vittoria di tappa ci sono: Pedrero, Formolo, Valter, Fortunato, Vervaeke, Izaguirre, Oliveira, Ulissi, Hirt, Gavazzi o Mollema.

La frazione sarà interessante per gli scalatori. Non è da escludere infatti un nuovo attacco di Yates alla maglia rosa, ormai sulle spalle da diversi giorni di Egan Bernal.

La partenza da Abbiategrasso è fissata alle 12.35, con passaggio sull’Alpe Agogna tra le 14.45 e le 14.58, mentre il traguardo volante di Baveno si attraverserà tra le 15.02 e le 15.17. I corridori arriveranno al Passo della Colma tra le 15.54 e le 16.16, supereranno il traguardo volante di Scopetta tra le 16.25 e le 16.50. L’inizio dell’ Alpe Mera è previsto tra le 16.32 e le 16.57, mentre l’arrivo in cima tra le 17 e le 17.32.

Giro d’Italia tappa 19, diretta tv e streaming

La tappa 19 verrà trasmessa in diretta a partire dalle 11 su Raisport Hd, con Villaggio di Partenza e Prima Diretta, poi ci sarà il passaggio su Rai Due dalle 14. L’evento sarà visibile anche in diretta video streaming su Raiplay. La diretta è in programma anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 12.30 e in diretta streaming video collegandosi alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo che in questi due ultimi casi, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.