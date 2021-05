Giro d’Italia tappa 5, orari, streaming e diretta tv

Giro d’Italia, tappa 5 Modena-Cattolica in programma domani, mercoledì 12 maggio. La frazione presenta un percorso di 177 chilometri. La partenza è fissata da Modena alle 13.10, con ingresso a Bologna dopo circa mezz’ora. Il traguardo volante di Imola è previsto tra le 14.51 e le 15, mentre il passaggio da Cesena è previsto attorno alle 16, quello di Savignano sul Rubicone tra le 16.15 e le 16,31, e l’ingresso a Rimini tra le 16.36 e le 16.54. L’arrivo a Cattolica è previsto invece tra le 17.05 e le 17.27.

I favori per la vittoria di tappa adatta alle caratteristiche dei velocisti sono: Merlier, Sagan, Viviani, Nizzolo, Ewan. Groenewegen, Gaviria.

Giro d’Italia tappa 5, diretta tv e streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale, a partire dalle 12 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta. Ci sarà poi il passaggio su Rai Due a partire dalle 14 per il finale di tappa. La diretta della quinta frazione sarà trasmessa anche su Eurosport 1, ma in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità per gli utenti di seguire anche la diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Rai Play o su Eurosport Player. Non resta quindi che attendere la partenza della quinta tappa e godersi tutte le emozioni della frazione.