Dove vedere il Tour de France 2021, orari, streaming, diretta tv in chiaro?

Dove vedere il Tour de France? Il Tour de France 2021 prenderà il via sabato 26 giugno da Brest e si concluderà il 18 luglio sui Campi Elisi a Parigi. Saranno tre settimane di corsa intense e ricche di colpi di scena. Le tappe in programma sono 21 così come sono tanti i big al via. Per tanti corridori infatti, questa sarà l’occasione da sfruttare per mettersi in vetrina prima delle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno pochi giorni dopo la conclusione della Grande Boucle.

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì.

Dove vedere il Tour de France in diretta e streaming

Il Tour de France sarà trasmesso in diretta e in chiaro alla Rai, collegandosi al canale Rai Due a partire dalle 14 ogni pomeriggio. A differenza di come accadde al Giro d’Italia però, le dirette della tappa non saranno integrali. L’evento sarà trasmesso anche da Eurosport. Per gli utenti sarà sufficiente collegarsi al canale Eurosport 1, 210 di Sky. Ricordiamo però, che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Inoltre, per gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la Grande Boucle anche in diretta streaming video. Sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma RaiPlay e su Eurosport Player.