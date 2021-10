Ciclismo, Cassani rifiuta la proposta del Presidente Cordiano

Otto stagioni sono un periodo lunghissimo nello sport e Davide Cassani grazie al suo modo di essere, è diventato un simbolo del ciclismo italiano, raggiungendo una grande popolarità tra i tifosi. Il suo addio non è stato di comune accordo, ma con la sua gentilezza ha saputo chiudere una porta, o meglio un portone, proprio allo stesso modo con cui ha guidato la Nazionale.

Cassani non contraddice il suo amore per la strada e rifiuta l’incarico di capo della Ciclistica Servizi

La notizia era nell’aria da mesi, e il suo contratto è terminato il 30 settembre, con i Mondiali di Leuven (ultima sua corsa da Commissario tecnico). A Cassani era stato chiesto di rimanere in qualità di capo della “Ciclistica servizi”, proposta rifiutata da quest’ultimo, in quanto sembrava essere un premio di consolazione. L’allenatore romagnolo infatti ha così rispedito al mittente: “Io sono un uomo di strada, e non da scrivania, ragione per cui io non voglio e non posso andare contro me stesso. Mi piace stare sul campo, sulla strada vicino ai corridori”. In seguito ha espresso la sua sul possibile successore: “Bennati è l’uomo giusto”.



A breve verrà comunicato un nuovo staff tecnico

Intanto, il Presidente della Federciclismo Cordiano, in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a Milano, ha annunciato che sarà comunicato un gruppo: “Ci sarà uno staff tecnico, il C.T. dei professionisti sarà comunicato insieme a tutti gli altri, per dimostrare che non abbiamo orticelli e c’è un gruppo unito. Dai professionisti alla BMX fino ad altre discipline, ci sarà attenzione per tutti”.