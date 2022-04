Ciclismo oggi in TV: ecco il Giro di Romandia

Inzia una nuova settimana di gare e competizioni e vogliamo scoprire qual’è la programmazione del ciclismo oggi in TV. Una rubrica con cui poter avere sempre sottomano la trasmissione delle più importanti gare del calendario World e Pro Tour di ciclismo.

Il primo grande appuntamento stagionale con uno WT si sta avvicinando, mancano infatti solo due settimane alla partenza dall’Ungheria del Giro d’Italia. Un test sempre molto probante e ambito è la corsa a tappe svizzera del Giro di Romandia. Una settimana di cronometro e saliscendi che condurrà all’appuntamento domenicale del 1° Maggio con la Eschborn-Frankfurt o più semplicemente Classica di Francoforte.

Tutto il ciclismo trasmesso in TV: ecco dove si vedono le gare settimanali



Dopo tutte le classiche del pavé e quelle delle Ardenne sta per iniziare la stagione dei Grandi Giri. Da martedì 26 Aprile e fino a domenica 1° Maggio andranno in scena le 6 tappe del Giro di Romandia con impegnati campioni del calibro di Chris Froome, Damiano Caruso e Thibaut Pinot. Sarà possibile seguire in diretta ogni giorni la corsa su Eurosport, che proporrà ne corso della giornata anche diverse repliche.

La settimana si chiude con la Classica di Francoforte, corsa impegnativa e con l’atteso finale allo sprint tra i velocisti reduci dalle selezioni del percorso. Al via Kristoff, Ackermann, Nizzolo e Van Poppel. Anche questa corsa sarà trasmessa in diretta su Eurosport.