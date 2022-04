Girmay tra sella uncinata e ciclomercato. Resta o va all’Ineos?

Girmay tra sella uncinata e ciclomercato. Il corridore lo ricordiamo sicuramente per la vittoria ottenuta alla Gent-Wevelgem, la prima delle Classiche del Nord. La vittoria del corridore eritreo è balzata alle scene in quanto era la prima volta che un corridore africano riuscisse a conquistare una vittoria in una corsa così prestigiosa. Ma i più attenti avevano notato un’inclinazione della sella straordinariamente negativa, quindi con il becco rivolto all’ingiù. Il tutto non avrebbe avvantaggiato comunque il corridore. La posizione generata era insostenibile in quanto si carica eccessivamente il peso sulla parte anteriore del corpo. Al fine di evitare lo sbilanciamento del corpo, Girmay si è ingegnato, inserendo degli uncini nella sella che attaccandosi alla divisa, evitavano così di sovraccaricare la parte anteriore e quindi lo sbilanciamento.

Girmay tra sella uncinata e ciclomercato. Le dichiarazioni

Al riguardo è stato lo stesso corridore a spiegare a Bikeitalia questa sua scelta: “La sella uncinata è ampiamente diffusa nelle corse in Eritrea e mi stupisce che ancora nessuno vi abbia fatto ricorso nelle competizioni di alto livello. L’unico effetto collaterale è che saltuariamente le punte degli uncini si conficcano nei testicoli generando dolore. Ma questo si traduce anche in un ulteriore incentivo a spingere di più sui pedali per terminare al più presto la corsa e, quindi, la sofferenza”.

Sul corridore intanto iniziano a girare voci di ciclomercato. Infatti, pare che la Ineos Grenadiers sia pronta per fare un’offerta. Ma, Jean-François Bourlart, team manager della Intermarché è pronto a rivedere l’ingaggio del corridore pur di trattenerlo in squadra. Cosa accadrà?