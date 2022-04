Sonny Colbrelli torna a casa, Le novità sulla sua salute

Sonny Colbrelli torna a casa. Infatti, il corridore ha ricevuto le dimissioni dalla clinica di Cardiologica dell’Università di Padova, dove era ricoverato da sabato 26 marzo. Qui, Sonny, ha effettuato una valutazione clinica cardiovascolare coordinata dal professor Domenico Corrado, direttore dell’Unità di Cardiomiopatia genetica e Cardiologia dello sport dell’Azienda ospedaliera-Universita’ di Padova. Al corridore hanno impiantato il defibrillatore sottocutaneo.

Sonny Colbrelli torna a casa. Le parole del medico

Il team ufficiale Bahrain Victorious ha emanato un comunicato ufficiale. Il professor Domenico Corrado ha dichiarato: “A Padova, l’atleta ha effettuato un’ampia valutazione clinica, genetica e di imaging per identificare la causa dell’aritmia che ha portato all’arresto cardiaco. E la terapia più appropriata. La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli che ha ricevuto un ICD sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo cardiaco se necessario in casi estremi. Sonny Colbrelli proseguirà la riabilitazione a casa, per garantire privacy e tranquillità a lui e alla sua famiglia. Tutti al Team Bahrain Victorious chiedono di rispettare la privacy del nostro atleta e gli augurano una pronta guarigione”. Alla luce dei fatti, Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo a Sonny per il proseguo della riabilitazione. Quindi tanti auguri Sonny Colbrelli.