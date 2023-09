Dove vedere Grand Prix Cycliste de Québec, orari, percorso e diretta tv

Dove vedere Grand Prix Cycliste de Québec. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la corsa in diretta tv e diretta streaming video. Orari di partenza, percorso e favoriti. Chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo finale della corsa?

Dove vedere Grand Prix Cycliste de Québec in diretta tv e diretta video streaming. La corsa prenderà il via questa sera, venerdì 8 settembre e sarà la prima delle due corse WorldTour in Canada.

Il percorso sarà un circuito di 12,6 chilometri che i corridori dovranno percorrere per sedici volte con partenza e arrivo a Québec City per un totale di 201,6 chilometri. La partenza è fissata alle ore 17 (ora italiana), mentre l'arrivo al traguardo finale è previsto intorno alle 22. Per i favoriti alla vittoria finale, occhi puntati su Christophe Laporte. Da non sottovalutare anche Tiesj Benoot e Arnaud De Lie.

Dove vedere Grand Prix Cycliste de Québec, info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire il Gran Prix Cycliste de Québec in diretta tv e streaming? La corsa non sarà trasmessa in diretta in chiaro, ma sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport 1 a partire dalle 19.45 e su Eurosport a partire dalle 17. Possibilità della diretta streaming video su Discovery +. Ricordiamo che in tutti questi casi, si tratta di servizi offerti in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa per scoprire chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo.