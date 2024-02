Tour de la Provence 2024 percorso e startlist: esordio stagionale per David Gaudu

Continua la programmazione delle corse ciclistiche di preparazione ai grandi appuntamenti della primavera delle classiche. Andiamo a scoprire il Tour de la Provence 2024 con il suo percorso e la startlist dei partecipanti. Al via anche David Gaudu, forte scalatore francese

Il Tour de Provence 2024 riporta il grande ciclismo in terra francese dopo l'esordio della scorsa settimana nel GP de la Marseillaise, tradizionali appuntamenti di ogni inizio stagione. Il breve giro della regione del sud-est francese partirà il giorno 8 febbraio 2024 da Marsiglia e terminerà il giorno 11 febbraio 2024 ad Arles. La gara è inserita ll'interno del calendario europeo delle corse UCI con categoria 2.1

Sarà l'occasione per rivedere al via lo scalatore francese David Gaudu già 4° classificato al Tour de France del 2022 e vincitore del Tour de l'Avenir nel 2016. Si tratterà di una breve corsa formata da quattro tappe di cui tre in linea. L'esordio a Marsiglia infatti sarà un cronoprologo cittadino di appena 5 chilometri che servirà a dare un senso fin da subito alla classifica e ai distacchi. Poi tre tappe in linea mosse e tecniche in cui sarà sempre possibile provare a fare qualcosa. Ecco nel dettaglio le frazioni del Tour de la Provence 2024:

Data Tappa 08/02 Prologo | Marseille - Marseille (5 km) 09/02 Tappa 1 | Aix-en-Provence - Martigues (157.2 km) 10/02 Tappa 2 | Forcalquier - Manosque (165 km) 11/02 Tappa 3 | Rognac - Arles (183.2 km)

Tour de la Provence 2024: la startlist dei ciclisti al via