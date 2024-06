Parigi-Nizza 2024 percorso e startlist: primo round stagionale tra Roglic ed Evenepoel

Il grande ciclismo internazionale fa tappa in Francia dove si corre il primo dei grandi giri a tappe di una settimana che serviranno a testare la condizione dei leader di tutte le squadre, ecco la Parigi-Nizza 2024 di cui andiamo a scoprire il percorso di questa edizione.

Continuano le corse del grande ciclismo internazionale con la Parigi-Nizza 2024 di cui scopriamo il percorso. Questo contraddistinguerà l'edizione numero 82 della breve corsa a tappe francese. L'atteso evento si disputerà dal giorno 3 marzo 2024 con la partenza di Les Mureaux. Conclusione il giorno 10 marzo 2024 quando il gruppo percorrerà l'ultima tappa con arrivo a Nizza. Questa corsa è inserita all'interno del calendario internazionale UCI con categoria 2.WT. Si corre in contemporanea con l'altra grande corsa a tappe italiana della Tirreno-Adriatico.

Una gara che si preannuncia scoppiettante grazie alla partecipazione di tantissimi big del pedale. In molti hanno scelto le strade del sud della Francia per portare avanti la preparazione alle gare più importanti della stagione. C'è grande attesa anche per lo scontro tra due dei più forti corridori da corse a tappe dell'intero panorama ciclistico. Saranno infatti al via lo sloveno Primoz Roglic (vincitore del Giro 2023 e di 3 Vuelta in carriera) e il giovane belga Remco Evenepoel (Vincitore della Vuelta 2022 e di tante classiche WT). I due si ritroveranno avversari al Tour de France 2024 che partirà da Firenze in Italia.

Parigi-Nizza 2024 percorso: tutte le tappe

Data Tappa KM 03/03 Tappa 1 | Les Mureaux - Les Mureaux 157.7 04/03 Tappa 2 | Thiory - Montargis 177.6 05/03 Tappa 3 (TTT) | Auxerre - Auxerre 26.9 06/03 Tappa 4 | Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly 183 07/03 Tappa 5 | Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron 193.5 08/03 Tappa 6 | Sisteron - La Colle-sur-Loup 198.2 09/03 Tappa 7 | Nice - Auron 173 10/03 Tappa 8 | Nice - Nice 109.3

Parigi-Nizza 2024 startlist dei migliori al via

n ciclista squadra WT ranking 1 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 2 2 ROGLIČ Primož BORA - hansgrohe 4 3 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 6 4 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 11 5 SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek 12 6 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 13 7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 14 8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 19 9 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 20 10 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 21 11 VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step 28 12 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 30 13 GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 31 14 MARTIN Guillaume Cofidis 35 15 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 37 16 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 39

