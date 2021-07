Consigli Fantacalcio 2021/2022, i giocatori da acquistare nelle vostre leghe: ecco chi prendere all’asta iniziale

CONSIGLI FANTACALCIO ASTA INIZIALE 2021/2022, I MIGLIORI GIOCATORI PER LE SQUADRE DELLE VOSTRE LEGHE – Si riparte, sta per ricominciare la Serie A: e con la Serie A, chiaramente, ricomincia anche il Fantacalcio. Milioni di appassionati italiani stanno seguendo con attenzione il calciomercato per capire quali giocatori acquistare: nel frattempo, vi diamo noi qualche dritta. Ecco i consigli Fantacalcio 2021/2022 asta iniziale!

Consigli Fantacalcio 2021/2022: i portieri da acquistare

Juan Musso (Atalanta): il portiere ex Udinese ha lasciato il Friuli. A Bergamo, la dirigenza dell’Atalanta ha voluto prenderlo per fare il definitivo salto di qualità: l’argentino è sicuramente una garanzia. È vero che l’Atalanta del Gasp subisce molti gol, ma con Musso in porta potrebbero essere molti meno.

Marco Silvestri (Udinese): Da Verona ad Udine, per sostituire il sopracitato Juan Musso. Silvestri ha giocato un’ottima stagione con i gialloblu, seppure un po’ in calo nel finale: punta a fare una grande stagione con l’Udinese, per provare a prendersi un posto tra i convocati per Qatar 2022. Buon acquisto low cost per il ruolo di portiere.

Mike Maignan (Milan): non è facile raccogliere l’eredità del portiere più forte d’Europa e, probabilmente, del Mondo. Però Maignan ha dimostrato già grande personalità, è entrato nel giro della Nazionale francese, ha vinto la Ligue 1 da protagonista col suo Lille ed è sicuramente un estremo difensore di grande talento. Con una cerniera difensiva così solida, come quella formata da Tomori e Kjaer, il francese può essere davvero un ottimo colpo per la vostra squadra.

Consigli Fantacalcio 2021-2022: i difensori su cui puntare

Robin Gosens (Atalanta): Altra stagione pazzesca con i bergamaschi, l’esordio con la Nazionale tedesca, gli Europei da protagonista con tanto di premio MVP contro il Portogallo. Dovrebbe essere listato nuovamente come difensore, visto che, di fatto, è tecnicamente un terzino: segna una decina di reti all’anno, ma è pur sempre un terzino. Senza Hakimi, lui e Theo si giocano la palma di difensore più ambito del Fantacalcio

Simon Kjaer (Milan): Strepitoso nell’ultimo anno e mezzo, vero leader della difesa del Milan e della Danimarca semifinalista ad Euro2020: l’unico dubbio è la tenuta fisica, visto che gli anni passano e difficilmente riesce a garantire una buona continuità. Magari da acquistare insieme a Romagnoli o Tomori, ma il danese può rivelarsi davvero una macchina da 6,5.

Gabriele Zappa (Cagliari): Buon rendimento e anche 4 assist nella scorsa stagione per il giovane talento dell’Under 21, che quest’anno potrebbe davvero prendersi la scena. Assolutamente consigliato: non a cifre troppo alte, ma è da acquistare.



Alessandro Bastoni (Inter): Campione d’Europa, seppur con una sola presenza ad Euro2020, ma ormai certezza della retroguardia nerazzurra. Con De Vrij e Skriniar forma un’ottima cerniera, ma dei tre Bastoni è quello che potrebbe essere pagato di meno: ha anche il vizietto del gol.

Zinho Vanheusden (Genoa): Il giovane di proprietà dell’Inter è finalmente pronto per farsi conoscere anche in Serie A. Ottime prestazioni nello Standard Liegi, si è conquistato anche la Nazionale maggiore: ora, col Grifone punta a diventare un titolare inamovibile. Ballardini crede molto in lui, e nella difesa a tre può risultare molto importante.



Stefano Sabelli (Genoa): Arriva per sostituire Zappacosta, impresa complicata. Ma nella stagione 2019/2020, con la maglia del Brescia, il ragazzo scuola Roma aveva mostrato buone cose. Arrivato da svincolato dopo un’altra buona stagione in Serie B con le Rondinelle, Sabelli è un classico esempio di colpo low-cost: basso costo, prestazioni assicurate.



Elseid Hysaj (Lazio): Dopo un paio di stagioni non esattamente da protagonista a Napoli, ritrova il suo mentore Maurizio Sarri, che l’ha fortemente voluto a Roma. Non segna (quasi) mai, ma nel 4-3-3 del tecnico toscano può tornare a brillare ed a sfornare assist per Ciro Immobile: insomma, può essere un ottimo acquisto.

Danilo (Juventus): La prima stagione a Torino fu da 5 in pagella, ma la seconda è stata da 8. Leader della retroguardia di Andrea Pirlo, anche con Allegri il brasiliano vuole ritagliarsi il suo (ampio) spazio: poiché Cuadrado tornerà verosimilmente a fare l’esterno alto, la fascia destra in difesa sarà tutta di Danilo. Né macchina da gol, né da assist: ma il 6 in pagella arriva quasi sempre.

Consigli asta fantacalcio 2021-2022: chi prendere a centrocampo?

Roberto Soriano (Bologna): Difficile non consigliarlo, dopo la splendida stagione 2020/2021: 9 gol e 6 assist in 37 partite, numeri fenomenali per il trequartista di Mihajlovic. Quasi sfiorata la Nazionale, Soriano vuole ancora stupire: finché Miha siederà sulla panchina dei felsinei, sarà sempre consigliatissimo.

Federico Chiesa (Juventus): Se non l’avesse vinto Donnarumma, il premio di miglior giocatore degli Europei sarebbe andato a lui: che, peraltro, è stato il migliore anche nella scorsa stagione con la maglia bianconera. 2 gol ad Euro2020, 9 in campionato, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia: dopo un’annata da 17 gol e 10 assist tra tutte le competizioni, impossibile non consigliarlo.

Roberto Pereyra (Udinese): Senza De Paul, finito all’Atletico Madrid, le chiavi della trequarti friulana saranno affidate a lui, ed eventualmente a Deulofeu. Pereyra, dopo una buonissima stagione da 5 gol e 7 assist, è chiamato a fare ancora di più: consigliato, può essere un top player lì in mezzo.

Daan Heymans (Venezia): È assolutamente una scommessa, per carità. Però il classe ’99, l’anno scorso, ha segnato 8 gol e fornito 5 assist in Belgio, con il Waasland Beveren: numeri importanti, per un ragazzo che sotto la guida di Paolo Zanetti potrebbe davvero sbocciare. Scommessa low-cost, ma si può provare.

Piotr Zielinski (Napoli): La scorsa stagione è stata, per il polacco, quella della definitiva consacrazione. Ben 8 gol e 10 assist: il ruolo di trequartista sembra davvero quello giusto per lui, che proprio in questa posizione dovrebbe giocare anche con Luciano Spalletti. Nella vostra asta, probabilmente, costerà tantissimo: ma ne varrà la pena.

Nicoló Zaniolo (Roma): Non gioca da un anno, ha saltato gli Europei, è fisicamente fragile: ma nel 4-2-3-1 di jose Mourinho può diventare semplicemente letale. Le sue qualità non sono mai state messe in dubbio, se quel maledetto ginocchio reggerà potrebbe davvero essere la “sua” stagione.

Dejan Kulusevski (Juventus): Allegri dovrebbe ripartire dal suo 4-2-3-1, e lo svedese è, con Chiesa e Cuadrado, il principale candidato a svolgere il ruolo di esterno nei tre dietro la punta. Fermato dal Covid durante gli Europei, ha però giocato benissimo nell’ultima sfida del girone: il classe 2000 può stupire, dopo un’annata con luci e ombre. Con la giusta fiducia, Kulu può risultare letale.

Kevin Strootman (Cagliari): Ottimo nella seconda metà del 2020/2021 con il Genoa, dove ha trovato anche buona continuità di rendimento a fronte di un fisico talvolta fragile. Adesso, nel Cagliari, può diventare leader assoluto della mediana, per evitare un’altra stagione complicata per i sardi come quella dell’anno passato.

Hakan Calhanoglu (Milan): Arriva all’Inter per prendere il posto dello sfortunato Christian Eriksen, il turco da un paio di stagioni sta dimostrando tutto il suo valore. Macchina da bonus, con Inzaghi potrebbe svolgere un ruolo alla Luis Alberto: se otterrà gli stessi risultati, sarà un grandissimo colpo.

Attaccanti Fantacalcio da prendere all’asta iniziale 2021-2022

Lorenzo Insigne (Napoli): Devastante nella scorsa stagione col Napoli, devastante ad Euro2020. se resterà ai piedi del Vesuvio rinnovando il suo contratto, l’anno prossimo potrebbe essere davvero un ottimo acquisto per il Fantacalcio. È il numero 10 della Nazionale campione d’Europa che si prepara per i Mondiali, serve altro?

Romelu Lukaku (Inter): Il leader nerazzurro si affaccia alla nuova Serie A da Campione d’Italia, con la consapevolezza di essere davvero il “comandante” della banda di Inzaghi. L’intesa con Lautaro migliora sempre di più, anche ad Euro2020 il belga ha dimostrato

Luis Muriel (Atalanta): Consiglio probabilmente banale: ma del resto, come si fa a non consigliare un attaccante che nelle ultime due stagioni ha segnato 40 gol giocando solo 26 partite da titolare? Da prendere anche se non giocherà sempre dal 1′ minuto, e da mettere in formazione anche quando il Gasp non lo schiererà titolare.

Domenico Berardi (Sassuolo): Il 2020/2021 è stato per Berardi l’anno più importante della propria carriera. Finalmente leader nel Sassuolo, del quale è ormai il capitano, ma soprattutto è diventato quasi un titolare nella Nazionale. Nella scorsa stagione sono arrivati 17 gol e 7 assist, davvero numeri clamorosi per un ragazzo che è stato spesso accusato di mancanza di continuità.

Dusan Vlahovic (Fiorentina): Se rimane a Firenze, come sembra altamente probabile, può esplodere definitivamente. Già l’anno scorso, soprattutto dopo l’autunno, fu semplicemente devastante, con 31 reti: sicuramente il miglior millennial del nostro campionato. Dovesse lasciare la Fiorentina, potrebbe però esserci qualche dubbio in più: da valutare questa variabile.



Nico Gonzalez (Fiorentina): Nelle squadre di Vincenzo Italiano, il gioco si sviluppa spesso dalle fasce laterali: l’argentino, fresco di vittoria della Coppa America da assoluto protagonista, può diventare una chiave importante per i viola. In Germania, 6 gol nell’ultimo campionato, 14 in quello precedente: è giovane, pertanto un po’ anarchico, ma può essere una buona scommessa per l’attacco.

Olivier Giroud (Milan): Magari ci sbaglieremo, ma l’impressione è che lui posa davvero essere l’uomo che sfaterà la maledizione della maglia numero 9 del Milan. Campione del Mondo con la Francia, Campione d’Europa col Chelsea: ha vinto anche un’Europa League con Sarri, segnando tantissimo. Magari non segnerà 20 gol, anche perché di base il titolare sarà Zlatan Ibrahimovic: ma può regalarvi soddisfazioni .

Paulo Dybala (Juventus): Male nell’ultima stagione, frenato da un brutto infortunio al ginocchio a metà gennaio. Eppure Paulo Dybala è un top player assoluto, e con Allegri può ritrovare la giusta forma e la giusta continuità di rendimento: sotto la gestione del livornese, infatti, l’argentino ha quasi sempre segnato tantissimo, quindi c’è la forte speranza di tutti i fantallenatori che possa ripetersi.