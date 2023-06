Consigli Fantacalcio 2023/2024, i giocatori da comprare nelle vostre leghe: chi prendere all'asta iniziale?

Dal primo luglio ricomincia la nuova stagione calcistica. Questo significa che ripartirà anche il Fantacalcio, con le aste tra amici e parenti ad infiammare le serate estive. Quindi, arrivano anche i nostri consigli per l'asta iniziale delle vostre Leghe di Fantacalcio: ecco i migliori calciatori da acquistare per la stagione 2023/2024 ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio 2023/2024: i portieri da acquistare

Ivan Provedel (Lazio): il campionato di Maximiano, quello che doveva essere il portiere della Lazio l'anno scorso, è durato una manciata di minuti: subito espulso, dentro Provedel. Lazio tra le migliori difese d'Italia e l'ex Spezia miglior portiere della Serie A. Mostruoso.

Mike Maignan (Milan): probabilmente è il miglior portiere del mondo al momento. Come si fa a non consigliarlo, seppur banale?

Difensori Fantacalcio 2023-2024: ecco su chi puntare

Federico Dimarco (Inter): la sua crescita nell'ultima stagione è stata allucinante. Diventato un calciatore totale, tremendamente forte nel percorrere su e giù la fascia sinistra: l'impressione è che ormai anche la corsia mancina della Nazionale sia affar suo, ancor più che di Spinazzola.

Theo Hernandez (Milan): c'è anche il terzino sinistro del Milan, che dopo l'addio di Tonali e quello di Ibrahimovic e quello di Tonali sarà ancora più leader di questa squadra. In ogni casa, fantacalcisticamente parlando, sarà la solita garanzia.

Chris Smalling (Roma): il rinnovo con la Roma ci consegna un'altra stagione in Serie A del colosso inglese: il baluardo di Mourinho è sempre una garanzia al Fantacalcio. Solido dietro, efficace quando si spinge in avanti: da prendere anche quest'anno.

Nicolò Casale (Lazio): grande rivelazione nella retroguardia di Sarri, in coppia con Romagnoli ha fatto faville. Vedremo se si riconfermerà, ma non abbiamo grandi dubbi.

Consigli asta fantacalcio 2023-2024: chi prendere a centrocampo?

Ruben Loftus Cheek (Milan): in Inghilterra, nel Chelsea, non ha mai dimostrato di essere un fuoriclasse. Allo stesso tempo, però, in Italia potrebbe davvero essere un fattore, soprattutto se dovesse prendere le mansioni del Kessié milanista di qualche anno fa. Potenzialmente un ottimo colpo.

Timothy Weah (Juventus): preso per fare ciò che faceva Cuadrado, sarà da capire se effettivamente riuscirà ad emulare quanto fatto dal colombiano. L'impressione, però, è che vista la sua duttilità potrà essere davvero fondamentale per Allegri e per la Juventus.

Oier Zarraga (Udinese): occhio ai colpi esotici dei friulani. Il basco arriva dall'Athletic Bilbao dopo tre buone stagioni: a livello realizzativo non un granché, ma ha colpi interessanti ed è molto duttile in mezzo al campo.

Hakan Calhanoglu (Inter): Inzaghi ha fatto un capolavoro con il turco, riuscendo a reinventarlo regista quando Brozovic è rimasto fuori. Strepitoso soprattutto nella seconda metà di stagione, ottimo per i bonus portati al Fantacalcio.

Attaccanti Fantacalcio da prendere all'asta iniziale 2023-2024

Paulo Dybala (Roma): Miglior goleador della Roma in Serie A e in Europa League, miglior assistman giallorosso in campionato. L'incognita è sempre la tenuta fisica ed atletica, ma altrimenti è un giocatore di livello superiore a quasi tutti in Italia.

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli): miglior giocatore della Serie A nella sua stagione d'esordio in un grande campionato e Scudetto riportato a Napoli dopo oltre trent'anni. Unica pecca, il calo vistoso nel finale di stagione anche a livello di bonus portati: ci sembra piuttosto fisiologico, però.

Rafael Leao (Milan): Rafa sarà la stella assoluta del malinconico Milan post-Maldini. Il portoghese aveva firmato il rinnovo anche su spinta dell'ex leggenda rossonera, e anche se Paolo non c'è più vorrà comunque caricarsi la squadra sulle spalle.

Moise Kean (Juventus): Milik è stato riscattato ma non è mai stato titolare, Vlahovic non si sa se rimarrà a Torino. Moise può quindi diventare una pedina fondamentale, visto che Allegri crede moltissimo in lui.