Lista Fantacalcio 2023-24: giocatori, ruoli e quotazioni
Mancano due settimane all'inizio del campionato di Serie A 2023/24 e come tutte le stagioni proponiamo la lista completa di tutti i ruoli per il Fantacalcio. Il mercato terminerà venerdì 1 settembre alle ore 20, ma le operazioni di mercato sono state parecchie: vi terremmo aggiornati di tutti gli altri nuovi acquisti.
Lista Fantacalcio 2023-24: le quotazioni di tutti i calciatori aggiornate
LISTA PORTIERI:
P MAIGNAN Mike MILAN 43
P MERET Alex NAPOLI 42
P SZCZESNY Wojciech JUVENTUS 41
P PROVEDEL Ivan LAZIO 40
P RUI PATRICIO - ROMA 35
P CARNESECCHI Marco ATALANTA 27
P DI GREGORIO Michele MONZA 26
P TERRACCIANO Pietro FIORENTINA 26
P MILINKOVIC Vanja TORINO 25
P OCHOA Guillermo SALERNITANA 25
P SKORUPSKI Lukasz BOLOGNA 24
P CAPRILE Elia EMPOLI 23
P SILVESTRI Marco UDINESE 23
P FALCONE Wladimiro LECCE 22
P MARTINEZ Josep GENOA 22
P RADUNOVIC Boris CAGLIARI 21
P TURATI Stefano FROSINONE 21
P CONSIGLI Andrea SASSUOLO 19
P MONTIPO' Lorenzo VERONA 18
P PERIN Mattia JUVENTUS 3
P CRAGNO Alessio SASSUOLO 2
P MUSSO Juan ATALANTA 2
P ADAMONIS Marius LAZIO 1
P AGOSTINO Giuseppe GENOA 1
P ARESTI Simone CAGLIARI 1
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1
P BERARDI Alessandro VERONA 1
P BLEVE Marco LECCE 1
P BOER Pietro ROMA 1
P BRANCOLINI Federico LECCE 1
P CEROFOLINI Michele FIORENTINA 1
P CHIORRA Niccolo TRASERITO 1
P COSTIL Benoit SALERNITANA 1
P DI GENNARO Raffaele INTER 1
P FIORENZA Matteo TORINO 1
P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1
P FURLANETTO Alessio LAZIO 1
P GEMELLO Luca TORINO 1
P GOLLINI Pierluigi NAPOLI 1
P GORI Stefano MONZA 1
P LAMANNA Eugenio MONZA 1
P LEALI Nicola GENOA 1
P MARFELLA Davide NAPOLI 1
P MAXIMIANO Luis LAZIO 1
P MIRANTE Antonio MILAN 1
P PADELLI Daniele UDINESE 1
P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1
P PERILLI Simone VERONA 1
P PERISAN Samuele EMPOLI 1
P PIANA Edoardo UDINESE 1
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1
P ROSSI Francesco ATALANTA 1
P SCUFFET Simone CAGLIARI 1
P SEPE Luigi SALERNITANA 1
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1
P SPORTIELLO Marco MILAN 1
P STANKOVIC Filip INTER 1
P Å TUBLJAR Lovro EMPOLI 1
P SVILAR Mile ROMA 1
LISTA DIFENSORI:
D HERNANDEZ Theo MILAN 45
D DIMARCO Federico INTER 41
D DI LORENZO Giovanni NAPOLI 38
D DANILO - JUVENTUS 37
D BREMER Gleison JUVENTUS 36
D CARLOS AUGUSTO - MONZA 35
D SMALLING Chris ROMA 35
D DUMFRIES Denzel INTER 33
D POSCH Stefan BOLOGNA 33
D BASTONI Alessandro INTER 32
D SPINAZZOLA Leonardo ROMA 32
D RRAHMANI Amir NAPOLI 31
D CALABRIA Davide MILAN 30
D FARAONI Davide VERONA 29
D MANCINI Gianluca ROMA 29
D ZAPPACOSTA Davide ATALANTA 29
D TOMORI Fikayo MILAN 28
D DODO - FIORENTINA 27
D KALULU Pierre MILAN 27
D MAZZOCCHI Pasquale SALERNITANA 27
D NDICKA Evan ROMA 27
D BASCHIROTTO Federico LECCE 26
D BUONGIORNO Alessandro TORINO 26
D CUADRADO Juan INTER 26
D MILENKOVIC Nikola FIORENTINA 26
D PARISI Fabiano FIORENTINA 26
D ROMAGNOLI Alessio LAZIO 26
D THIAW Malick MILAN 26
D BAKKER Mitchel ATALANTA 25
D BIRAGHI Cristiano FIORENTINA 25
D SCHUURS Perr TORINO 25
D ACERBI Francesco INTER 24
D IBANEZ - ROMA 24
D KJAER Simon MILAN 24
D MAEHLE Joakim ATALANTA 24
D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 24
D TOLOI Rafael ATALANTA 24
D BIJOL Jaka UDINESE 23
D CASALE Nicola LAZIO 23
D RODRIGUEZ Ricardo TORINO 23
D SCALVINI Giorgio ATALANTA 23
D ALEX SANDRO Lobo Silva JUVENTUS 22
D BRADARIC Domagoj SALERNITANA 22
D DARMIAN Matteo INTER 22
D GOSENS Robin INTER 22
D SINGO Wilfried Stephane TORINO 22
D BONUCCI Leonardo JUVENTUS 21
D OLIVERA MathÃ-as NAPOLI 21
D PEREZ Nehuen UDINESE 21
D CELIK Zeki ROMA 20
D DJIMSITI Berat ATALANTA 20
D DRAGUSIN Radu GENOA 20
D MARI Pablo MONZA 20
D VOJVODA Mergim TORINO 20
D AUGELLO Tommaso CAGLIARI 19
D DE VRIJ Stefan INTER 19
D DOIG Josh VERONA 19
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 19
D IZZO Armando MONZA 19
D KARSDORP Rick ROMA 19
D KOLASINAC Sead ATALANTA 19
D LUCUMI Jhon BOLOGNA 19
D MARTIN Aaron GENOA 19
D MARTINEZ QUARTA Lucas FIORENTINA 19
D MARUSIC Adam LAZIO 19
D SABELLI Stefano GENOA 19
D BANI Mattia GENOA 18
D DEMIRAL Merih ATALANTA 18
D DJIDJI Koffi TORINO 18
D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 18
D KRISTENSEN Rasmus ROMA 18
D LAZZARI Manuel LAZIO 18
D LLORENTE Diego ROMA 18
D BEUKEMA Sam BOLOGNA 17
D CALDIROLA Luca MONZA 17
D CAMBIASO Andrea JUVENTUS 17
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 17
D HIEN Isak VERONA 17
D IGOR - TRASERITO 17
D ROGERIO Oliveira Da Silva SASSUOLO 17
D ERLIC Martin SASSUOLO 16
D HYSAJ Elseid LAZIO 16
D KYRIAKOPOULOS Georgios MONZA 16
D LUPERTO Sebastiano EMPOLI 16
D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 16
D BELLANOVA Raoul TORINO 15
D BIRINDELLI Samuele MONZA 15
D DANILIUC Flavius SALERNITANA 15
D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 15
D DOSSENA Alberto CAGLIARI 15
D GENDREY Valentin LECCE 15
D GYOMBER Norbert SALERNITANA 15
D HATEBOER Hans ATALANTA 15
D HEFTI Silvan GENOA 15
D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15
D KABASELE Christian UDINESE 15
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 15
D PELLEGRINI Luca JUVENTUS 15
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 15
D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 15
D VASQUEZ Johan GENOA 15
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 15
D ALTARE Giorgio CAGLIARI 14
D CARBONI Andrea MONZA 14
D CECCHERINI Federico VERONA 14
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 14
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 14
D EBOSELE Festy UDINESE 14
D FLORENZI Alessandro MILAN 14
D GATTI Federico JUVENTUS 14
D LAZARO Valentino INTER 14
D OYONO Anthony FROSINONE 14
D PONGRACIC Marin LECCE 14
D TERZIC Aleksa TRASERITO 14
D AZZI Paulo CAGLIARI 13
D CACACE Liberato EMPOLI 13
D FAZIO Federico SALERNITANA 13
D GALLO Antonino LECCE 13
D JESUS Juan NAPOLI 13
D KAMARA Hassane UDINESE 13
D MASINA Adam UDINESE 13
D PALOMINO Josè Luis ATALANTA 13
D PEREIRA Pedro MONZA 13
D STOJANOVIC Petar EMPOLI 13
D VENUTI Lorenzo LECCE 13
D BIRASCHI Davide GENOA 12
D GUNTER Koray VERONA 12
D KUMBULLA Marash ROMA 12
D MAGNANI Giangiacomo VERONA 12
D OSTIGARD Leo NAPOLI 12
D PATRIC Patricio Gabarron LAZIO 12
D SAMBIA Junior SALERNITANA 12
D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 12
D VITI Mattia SASSUOLO 12
D ZANOLI Alessandro NAPOLI 12
D BRONN Dylan SALERNITANA 11
D CITTADINI Giorgio MONZA 11
D SAMPIRISI Mario MONZA 11
D SZYMINSKI Przemyslaw FROSINONE 11
D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 11
D ZEMURA Jordan UDINESE 11
D ZIMA David TORINO 11
D BISSECK Yann Aurel INTER 10
D CABAL Juan VERONA 10
D DONATI Giulio MONZA 10
D FARES Mohamed LAZIO 10
D FLAMINGO Ryan SASSUOLO 10
D LOVATO Matteo SALERNITANA 10
D MARCHIZZA Riccardo FROSINONE 10
D MULDUR Mert TRASERITO 10
D PAJAC Marko GENOA 10
D RUGANI Daniele JUVENTUS 10
D VINA Matias SASSUOLO 10
D ZEEGELAAR Marvin UDINESE 10
D ZORTEA Nadir ATALANTA 10
D BALLO TOURE Fode MILAN 9
D CALDARA Mattia MILAN 9
D ROMAGNOLI Simone FROSINONE 9
D RUAN Tressoldi SASSUOLO 9
D SOPPY Brandon ATALANTA 9
D SOSA Joaquin BOLOGNA 9
D TERRACCIANO Filippo VERONA 9
D TONELLI Lorenzo EMPOLI 9
D AMIONE Bruno VERONA 8
D ANTOV Valentin MONZA 8
D DE WINTER Koni JUVENTUS 8
D EBOSSE Enzo UDINESE 8
D GILA Mario LAZIO 8
D GOLDANIGA Edoardo CAGLIARI 8
D KALAJ Sergio FROSINONE 8
D KLITTEN Lukas FROSINONE 8
D REYNOLDS Bryan TRASERITO 8
D SOUMAORO Adama BOLOGNA 8
D BETTELLA Davide MONZA 7
D FERREIRA Joao UDINESE 7
D JAROSZYNSKI Pawel SALERNITANA 7
D OBERT Adam CAGLIARI 7
D RANIERI Luca FIORENTINA 7
D RUGGERI Matteo ATALANTA 7
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 6
D CAPRADOSSI Elio CAGLIARI 6
D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6
D COPPOLA Diego VERONA 6
D MANTOVANI Valerio SALERNITANA 6
D OKOLI Caleb ATALANTA 6
D PAZ Yeferson SASSUOLO 6
D RUEGG Kevin VERONA 6
D BOGDAN Luka SALERNITANA 5
D KREMENOVIC Milan FROSINONE 5
D MONTERISI Ilario FROSINONE 5
D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 4
D MISSORI Filippo SASSUOLO 4
D BAYEYE Brian TORINO 3
D DERMAKU Kastriot LECCE 3
D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3
D SMAJLOVIC Zinedin LECCE 2
D ABANKWAH James UDINESE 1
D AMEY Wisdom BOLOGNA 1
D BAKOUNE Adam MILAN 1
D BARTESAGHI Davide MILAN 1
D BINKS Luis BOLOGNA 1
D DORGU Patrick LECCE 1
D FLORIANI Romano TRASERITO 1
D MATTURRO Alan GENOA 1
D N'GUESSAN Ange TORINO 1
LISTA CENTROCAMPISTI:
C LUIS ALBERTO Romero Alconchel LAZIO 52
C KOOPMEINERS Teun ATALANTA 50
C BARELLA Nicola INTER 49
C ANDERSON Felipe LAZIO 47
C CALHANOGLU Hakan INTER 46
C RABIOT Adrien JUVENTUS 46
C PELLEGRINI Lorenzo ROMA 45
C ZIELINSKI Piotr NAPOLI 45
C CHIESA Federico JUVENTUS 44
C CANDREVA Antonio SALERNITANA 42
C CHUKWUEZE Samuel MILAN 40
C FERGUSON Lewis BOLOGNA 40
C SAMARDZIC Lazar UDINESE 39
C STREFEZZA Gabriel LECCE 39
C FRATTESI Davide INTER 38
C KOSTIC Filip JUVENTUS 38
C ANGUISSA Andrè-Franck Zambo NAPOLI 36
C LOVRIC Sandi UDINESE 36
C PASALIC Mario ATALANTA 36
C PESSINA Matteo MONZA 36
C BONAVENTURA Giacomo FIORENTINA 35
C MIRANCHUK Aleksey ATALANTA 35
C POGBA Paul JUVENTUS 35
C AOUAR Houssem ROMA 34
C CIURRIA Patrick MONZA 34
C LAZOVIC Darko VERONA 34
C LOBOTKA Stanislav NAPOLI 34
C MANCOSU Marco CAGLIARI 34
C MKHITARYAN Henrikh INTER 34
C BAJRAMI Nedim SASSUOLO 33
C LOFTUS-CHEEK Ruben MILAN 33
C BALDANZI Tommaso EMPOLI 32
C BENNACER Ismael MILAN 32
C LOCATELLI Manuel JUVENTUS 32
C BARAK Antonin FIORENTINA 31
C MATIC Nemanja ROMA 31
C CRISTANTE Bryan ROMA 30
C ELMAS Eljif NAPOLI 30
C ILIC Ivan TORINO 30
C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 30
C FAGIOLI Nicolo JUVENTUS 29
C MESSIAS Junior MILAN 29
C RADONJIC Nemanja TORINO 29
C REIJNDERS Tijjani MILAN 29
C DE KETELAERE Charles MILAN 28
C DE ROON Marten ATALANTA 28
C NANDEZ Nahitan CAGLIARI 28
C RICCI Samuele TORINO 28
C DOMINGUEZ Nicolas BOLOGNA 27
C LOPEZ Maxime SASSUOLO 27
C MANDRAGORA Rolando FIORENTINA 27
C EDERSON - ATALANTA 26
C GARRITANO Luca FROSINONE 26
C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 26
C MARIN Razvan EMPOLI 26
C TAMEZE Adrien TORINO 26
C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 25
C MCKENNIE Weston JUVENTUS 25
C ROVELLA Nicolo JUVENTUS 25
C SAELEMAEKERS Alexis MILAN 25
C SAPONARA Riccardo VERONA 25
C ZALEWSKI Nicola ROMA 25
C DUDA Ondrej VERONA 24
C FRENDRUP Morten GENOA 24
C HJULMAND Morten LECCE 24
C KRUNIC Rade MILAN 24
C SCHOUTEN Jerdy BOLOGNA 24
C SENSI Stefano INTER 24
C AMRABAT Sofyan FIORENTINA 23
C COLPANI Andrea MONZA 23
C THORSTVEDT Kristian SASSUOLO 23
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 22
C DUNCAN Alfred FIORENTINA 22
C POBEGA Tommaso MILAN 22
C WEAH Timothy JUVENTUS 22
C ZAKARIA Denis JUVENTUS 22
C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 21
C MAZZITELLI Luca FROSINONE 21
C BOHINEN Emil SALERNITANA 20
C COULIBALY Lassana SALERNITANA 20
C JAGIELLO Filip GENOA 20
C MORO Nikola BOLOGNA 20
C BADELJ Milan GENOA 19
C CATALDI Danilo LAZIO 19
C GAETANO Gianluca NAPOLI 19
C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 19
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 19
C VECINO Matias LAZIO 19
C WALACE - UDINESE 19
C BLIN Alexis LECCE 18
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 18
C COULIBALY Mamadou SALERNITANA 18
C GAGLIARDINI Roberto MONZA 18
C BASIC Toma LAZIO 17
C D'ALESSANDRO Marco MONZA 17
C JANKTO Jakub CAGLIARI 17
C LINETTY Karol TORINO 17
C MACHIN Josè MONZA 17
C STROOTMAN Kevin GENOA 17
C VIGNATO Samuele MONZA 17
C ZERBIN Alessio NAPOLI 17
C ARTHUR - FIORENTINA 16
C ASLLANI Kristjan INTER 16
C BOVE Edoardo ROMA 16
C GONZALEZ Joan LECCE 16
C GRASSI Alberto EMPOLI 16
C HENDERSON Liam EMPOLI 16
C MARCOS ANTONIO - LAZIO 16
C MIRETTI Fabio JUVENTUS 16
C VALOTI Mattia MONZA 16
C VIGNATO Emanuel BOLOGNA 16
C CANCELLIERI Matteo LAZIO 15
C FABBIAN Giovanni INTER 15
C LULIC Karlo FROSINONE 15
C ADLI Yacine MILAN 14
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 14
C AKPA AKPRO Jean-Daniel LAZIO 14
C DEMME Diego NAPOLI 14
C HARROUI Abdou FROSINONE 14
C KOVALENKO Viktor ATALANTA 14
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 14
C ORISTANIO Gaetano Pio CAGLIARI 14
C RANOCCHIA Filippo EMPOLI 14
C THORSBY Morten GENOA 14
C HRUSTIC Ajdin VERONA 13
C VILLAR Gonzalo ROMA 13
C BRESCIANINI Marco FROSINONE 12
C CROCIATA Giovanni EMPOLI 12
C FAZZINI Jacopo EMPOLI 12
C ILSANKER Stefan GENOA 12
C RAFIA Hamza LECCE 12
C ROG Marko CAGLIARI 12
C SOULE Matias JUVENTUS 12
C VIOLA Nicolas CAGLIARI 12
C VOLPATO Cristian SASSUOLO 12
C BENASSI Marco FIORENTINA 11
C HONGLA Martin VERONA 11
C INFANTINO Gino FIORENTINA 11
C MALEH Youssef LECCE 11
C BONDO Warren MONZA 10
C CEIDE Emil SASSUOLO 10
C GALDAMES Pablo GENOA 10
C HAAS Nicolas EMPOLI 10
C OBIANG Pedro SASSUOLO 10
C ZARRAGA Oier UDINESE 10
C DOMINGOS QUINA Quina UDINESE 9
C HELGASON Thorir LECCE 9
C ADOPO Ndary ATALANTA 8
C KOURFALIDIS Christos CAGLIARI 8
C LISTKOWSKI Marcin LECCE 8
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 7
C ILKHAN Emirhan TORINO 7
C AGOUME Lucien INTER 6
C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 6
C JONY Rodriguez Menendez LAZIO 6
C CAMARA Etienne UDINESE 5
C GINEITIS Gvidas TORINO 5
C PAFUNDI Simone UDINESE 5
C SULEMANA Sulemana Kakari CAGLIARI 5
C BARRENECHEA Enzo JUVENTUS 4
C KUJABI Kalifa FROSINONE 4
C LELLA Nunzio CAGLIARI 4
C ZEDADKA Karim NAPOLI 3
C FOLORUNSHO Michael NAPOLI 2
C PRASZELIK Mateusz VERONA 2
C SAMEK Daniel LECCE 2
C BALDURSSON Andri Fannar BOLOGNA 1
C BERISHA Medon LECCE 1
C BERTINI Marco LAZIO 1
C BIANCO Alessandro TRASERITO 1
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1
C IERVOLINO Antonio SALERNITANA 1
C LIPANI Luca GENOA 1
C MUHAMETI Endri ATALANTA 1
C PYYHTIA Niklas BOLOGNA 1
LISTA ATTACCANTI:
A OSIMHEN Victor NAPOLI 90
A MARTINEZ Lautaro INTER 88
A IMMOBILE Ciro LAZIO 86
A VLAHOVIC Dusan JUVENTUS 84
A LEAO Rafael MILAN 75
A KVARATSKHELIA Khvicha NAPOLI 74
A DYBALA Paulo ROMA 73
A BERARDI Domenico SASSUOLO 72
A ABRAHAM Tammy ROMA 67
A DIA Boulaye SALERNITANA 63
A HOJLUND Rasmus ATALANTA 61
A SANABRIA Antonio TORINO 60
A GIROUD Olivier MILAN 59
A ZACCAGNI Mattia LAZIO 59
A ZAPATA Duvan ATALANTA 58
A ARNAUTOVIC Marko BOLOGNA 55
A LOOKMAN Ademola ATALANTA 54
A RETEGUI Mateo GENOA 53
A BETO - UDINESE 52
A THURAM Marcus INTER 52
A DEULOFEU Gerard UDINESE 49
A CABRAL Arthur FIORENTINA 47
A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 46
A PULISIC Christian MILAN 46
A ORSOLINI Riccardo BOLOGNA 45
A CODA Massimo GENOA 44
A LAURIENTE Armand SASSUOLO 44
A CAPUTO Francesco EMPOLI 43
A GONZALEZ Nicolas FIORENTINA 42
A MILIK Arek JUVENTUS 42
A CAPRARI Gianluca MONZA 41
A EL SHAARAWY Stephan ROMA 40
A LOZANO Hirving NAPOLI 40
A JOVIC Luka FIORENTINA 39
A OKAFOR Noah MILAN 39
A SIMEONE Giovanni NAPOLI 39
A CEESAY Assan LECCE 38
A PEDRO - LAZIO 38
A PETAGNA Andrea MONZA 38
A MURIEL Luis ATALANTA 37
A RASPADORI Giacomo NAPOLI 37
A CASTELLANOS Valentin LAZIO 36
A IKONE Jonathan FIORENTINA 36
A BARROW Musa BOLOGNA 35
A TOURE El Bilal ATALANTA 35
A DANY MOTA Mota Carvalho MONZA 34
A HENRY Thomas VERONA 34
A PINAMONTI Andrea SASSUOLO 34
A POLITANO Matteo NAPOLI 34
A VERDI Simone TORINO 33
A BOTHEIM Erik SALERNITANA 31
A GUDMUNDSSON Albert GENOA 31
A LUVUMBO Sebastiao Zito CAGLIARI 31
A NGONGE Cyril VERONA 31
A CASO Giuseppe FROSINONE 30
A CORREA Joaquin INTER 29
A KOUAME Christian FIORENTINA 29
A SUCCESS Isaac UDINESE 29
A BELOTTI Andrea ROMA 28
A DI FRANCESCO Federico LECCE 28
A KEAN Moise JUVENTUS 28
A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 27
A BOGA Jeremie TRASERITO 27
A ORIGI Divock MILAN 27
A BONAZZOLI Federico SALERNITANA 26
A THAUVIN Florian UDINESE 26
A CAMBIAGHI Nicolo ATALANTA 25
A KARAMOH Yann TORINO 25
A LASAGNA Kevin VERONA 25
A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 25
A BANDA Lameck LECCE 24
A COLOMBO Lorenzo MILAN 24
A DJURIC Milan VERONA 24
A SHOMURODOV Eldor CAGLIARI 24
A ZIRKZEE Joshua BOLOGNA 24
A PELLEGRI Pietro TORINO 23
A PICCOLI Roberto EMPOLI 22
A BREKALO Josip FIORENTINA 21
A SOLBAKKEN Ola ROMA 21
A DEFREL Gregoire SASSUOLO 20
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 19
A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 18
A EKUBAN Caleb GENOA 18
A GYASI Emmanuel EMPOLI 18
A LUCCA Lorenzo UDINESE 18
A PUSCAS George GENOA 18
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 18
A YALÃ‡IN GÃ¼ven GENOA 18
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 17
A SIMY - SALERNITANA 17
A MALDINI Daniel EMPOLI 16
A VALENCIA Diego SALERNITANA 16
A DIAW Davide MONZA 15
A ESPOSITO Sebastiano INTER 15
A FAVILLI Andrea GENOA 15
A MBOULA Jordi VERONA 15
A PJACA Marko JUVENTUS 15
A ANTISTE Janis SASSUOLO 14
A BAEZ Jaime FROSINONE 14
A BRAAF Jayden VERONA 14
A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 14
A YEBOAH Kelvin GENOA 14
A ROMERO Luka MILAN 13
A BORRELLI Gennaro FROSINONE 12
A SALCEDO Eddie INTER 12
A COLLEY Ebrima ATALANTA 11
A RODRIGUEZ Pablo LECCE 11
A ALMQVIST Pontus LECCE 10
A KOKORIN Aleksandr FIORENTINA 10
A LATTE LATH Emmanuel ATALANTA 10
A SECK Demba TORINO 10
A VAN HOOIJDONK Sydney BOLOGNA 8
A CUNI Marvin FROSINONE 7
A MARIC Mirko MONZA 6
A CARBONI Andrea MONZA 4
A GONZALEZ Diego LAZIO 3
A EKONG Emmanuel EMPOLI 3
A KRISTOFFERSEN Julian SALERNITANA 2
A LAZETIC Marko MILAN 2
A AKE Marley JUVENTUS 1
A CANGIANO Gianmarco BOLOGNA 1
A SELVINI Alessandro FROSINONE 1
A TRAORE Chaka MILAN 1
A VIVALDO Semedo UDINESE 1
A VORLICKY Lukas ATALANTA 1