Stefano Della Rosa a SuperNews: “Credo nella forza della Juventus. Grosso? Con lui due anni a Torino, grande allenatore”

Stefano Della Rosa interviene ai microfoni di SuperNews. L’ex allenatore settore giovanile della Juventus, Parma e Chievo Verona, ci parla del percorso positivo della Juventus Primavera. Della Rosa oggi è parte dell’Accademia Frosinone Calcio come Responsabile Organizzativo e Affiliate, ci parlerà dei nuovi vantaggi e risvolti del progetto “Evolution Programme“. Non manca la felice nomina a Grosso e alla promozione in Serie A del Frosinone.

All’interno del tuo ampio bagaglio di esperienze hai alle spalle sette anni di lavoro in squadre professionistiche: Juventus, Parma e Chievo Verona. Quale club ti ha permesso il miglior salto di qualità?

“La Juventus mi ha permesso di crescere molto, è stato per me un coinvolgimento a 360°. Sia sotto il punto di vista tecnico, organizzativo che gestionale. Si aggiungono le esperienze fatte all’estero con i ragazzi, che hanno decisamente contribuito. Condividere la maggior parte del mio tempo con altri allenatori del settore giovanile mi ha permesso di addentrarmi a importanti momenti di confronto”.

L’Accademia Frosinone Calcio ad oggi è il tuo ultimo arrivo: ci sono nuovi obiettivi alle porte?



“Mi godo il momento giorno per giorno. Da quest’anno ho intrapreso il nuovo percorso nel ruolo di Responsabile Tecnico delle Attività di Base e ne sono soddisfatto. Nonostante provenga da molte esperienze come allenatore, tralasciando la parte di gestione dei ‘Summer Camp’, il mio principale obiettivo rimane migliorarmi. Non possiedo forti pretese e nonostante sia un grande sognatore, cerco di rimanere con i piedi per terra. Certamente un buon obiettivo rimane quello di approdare in Serie A”.

Come ex allenatore del settore giovanile della Juventus: sabato ci sarà il match tra Juve e Napoli Primavera. I bianconeri si giocano l’accesso ai playoff. Chi spunterà la sfida di Vinovo?



“Io credo nella forza della Juventus, possiede la giusta mentalità per vincere e proseguire. Penso che lo pretenda anche il nome della società. La Juventus non si lascerà di certo far passare questo buona occasione”.

Con il progetto “Evolution Programme” il Settore Giovanile e Scolastico intende rispondere prontamente alle necessità del progetto di sviluppo territoriale: ci sono stati dei buoni sviluppi a riguardo?



“Questo progetto io lo vivo in prima persona. La Federazione viene una volta al mese proponendo aggiornamenti. Penso che un buon metodo possa essere di chiarato ‘buono’ anche se messo in discussione sotto vari punti di vista o ostacolato. Questa per me è una cosa che faccio come autocritica anche per i miei metodi di lavoro e miglioramento. L’Evolution Programme ha avuto certamente una buona evoluzione. Ho potuto notare dei cambiamenti sotto il punto di vista degli allenamenti, degli obiettivi e anche dei principi di gioco. Come metodo di crescita e miglioramento vengono sfruttare anche le singole critiche. Devo però affermare che secondo la mia opinione, sono partiti un po’ in ritardo. Il percorso avrebbero dovuto iniziarlo prima”.

Nel girone A dell’Under 18 la Roma conquista matematicamente la qualificazione alla fase finale con la vittoria sull’Empoli per 3-2: una squadra che deve molto a Tanrivermis?



“Quando giocavo io si diceva sempre che ‘erano i giocatori a fare gli allenatori’. A livello di settore giovanile parliamo di una delle società più forti e rinomate. Hanno un progetto importante sul settore giovanile e lo è da diversi anni. Ora si è finalmente trovato il collegamento giusto. La Roma ha trovato un’ottima guida tecnica”.

Fabio Grosso ha appena conquistato la promozione in Serie A. Un tuo giudizio su chi ci potrebbe essere tra le ‘sorprese’ del prossimo campionato: Daniel Boloca, Giuseppe Caso, Antonhy Oyono, Ben Konè e Gennaro Borrelli.



“Boloca e Oyono possono essere di certo due belle sorprese, lo hanno confermato nelle prestazioni. Giuseppe Caso si è ritrovato quest’anno ad avere una grossa considerazione soprattutto nella finale del campionato. Caso è un giocatore di tutto rispetto, ma credo che debba fare ancora qualche salto di qualità. Borrelli è un buon giocatore, tra l’altro ha portato a segno una delle reti contro il Reggina, che ci ha portato verso la Serie A”.

Il Frosinone raggiunge la massima serie per la terza volta nella storia. E’ rimasto in testa alla classifica da ben 25 settimane consecutive. Un giudizio su quali sono stati i giusti ingredienti messi in gioco da Grosso.



“Ho condiviso con Grosso due anni a Torino mentre lui allenava la Primavera. Già lì si è potuta notare la grande impronta come allenatore. Fabio possedeva grandi idee che riusciva a riportare in squadra. Penso che i tasselli importanti siano stati quelli di progettare e programmare. Già lo scorso anno si è confermato un grande allenatore ma purtroppo per 1 punto non è riuscito a entrare nei playoff. Quest’anno si è riconfermato creando una squadra giovane e grazie alla sua esperienza ha migliorato le predisposizioni in campo. Ha lavorato sodo e ha creato un prodotto di qualità e sostanza”.

Dopo l’impresa della terza scalata si comincia a parlare di programmazione per il futuro. Quale zona della rosa occorre modificare per una massima prestazione?



“Penso che vada rivisto il reparto offensivo. Nelle ultime giornate abbiamo avuto anche un grave infortunio perdendo un attaccante di un certo rilievo. Bisogna rimanere comunque umili, in questo modo si può anche fare un campionato di Serie A contro grandi corazzate. Occorre avere voglia di lavorare, essere determinati e rimanere concentrati. I risultati sicuramente si raccoglieranno sul campo”.