Intervista esclusiva ad Alfonso Camorani: "Il Napoli sarà ancora protagonista. Iervolino porterà nuovamente in B la Salernitana"

Intervista esclusiva della nostra Redazione ad Alfonso Camorani. Nato a Cercola, classe 78, con tanti sacrifici è riuscito a giocare nella massima serie con le maglie di Siena e Lecce. Tante presenze in serie B con Fiorentina, Salernitana, Lecce e Spezia. Con la casacca viola ha ottenuto anche la promozione in Serie A. Insieme abbiamo affrontato vari temi: il futuro del Napoli ma anche quello delle sue ex squadre, quali Salernitana e Lecce.

Napoli campione d’Italia riparte da Conte. Primo acquisto De Bruyne e non mancheranno altri rinforzi, prevedi un Napoli ancora protagonista in Italia?

“Con mister Conte al Napoli vuol dire che le cose andranno ancora bene. Stiamo parlando di un top allenatore. Il presidente ha messo un grosso budget per rinforzare la rosa. A mio avviso ci vogliono 6/7 calciatori per competere su più fronti. Quest’anno nessuno si aspettava che vincesse lo scudetto. Conte è arrivato a Napoli per centrare la Champions ma alla fine è andato oltre”.

Dopo anni l’Atalanta ha salutato Gasperini. Pensi che possa ripetersi con la Roma?

“Gasperini è pronto per una grandissima piazza. Tanti anni fa ha fatto grandi campionati per poi andare all’Inter. Con l’Atalanta ha fatto crescere molti ragazzi. Roma è una piazza ideale ma i tifosi lo devono anche aspettare. Non è detto che parta bene, ma stiamo parlando di un grandissimo allenatore”.

Tra le maglie che hai indossato c’è quella granata della Salernitana. Per i campani è arrivata la retrocessione in C, cosa non è andato quest’anno?

“Dispiace molto anche se parliamo di un campionato falsato. Una squadra che deve fare i playout non può aspettare un mese. Hanno fatto di tutto per salvare la Sampdoria. I blucerchiati sono retrocessi sul campo, quindi, io penso che oltre al Brescia dovevano retrocedere i liguri salvando Salernitana e Frosinone. Il presidente Iervolino farà di tutto per riportare la Salernitana nuovamente in B. In occasione della partita contro la Sampdoria ero allo stadio, è stato brutto vedere quello che hanno fatto i tifosi. Era tutto previsto considerato il trattamento ricevuto dalla Federazione”.

Esperienza anche con il Lecce, come giudichi l’annata dei giallorossi e cosa servirà in futuro per rivederli protagonisti ?

"Sappiamo il campionato che deve fare il Lecce. Quest’anno ha fatto soffrire tanto i tifosi. La speranza è che l’anno prossimo possa salvarsi prima. Hanno preso un grande allenatore come Di Francesco che ho avuto la fortuna di averlo a Pescara. Negli ultimi anni è stato sfortunato, ma comunque fa giocare bene le sue squadre”.

Con la Fiorentina hai ottenuto una promozione in A. Ora la viola sta regalando grosse soddisfazioni ai suoi tifosi, cosa manca a tuo avviso, per essere una big del calcio italiano?

"La Fiorentina negli ultimi due anni ha fatto grandissimi campionati. Anche loro hanno sfornato grandi calciatori. E’ una squadra che mi piace. Ho letto che arriverà Pioli che ho avuto alla Salernitana. Parliamo di un top come allenatore. Speriamo che a Firenze possano arrivare nelle prime quattro. La piazza merita la Champions”.