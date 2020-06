Benevento costruzione Gervinho…

Dopo soli 2 anni dal campionato cadetto esattamente dalla prodezza del portiere Brignoli in casa con il Milan, a Benevento si costruisce il futuro di una prossima Serie A certa.

Intanto sulla panchina attuale Pippo Inzaghi osserva le trattative del suo presidente sognando in grande.

Non a caso il nome caldo è quello dell’ ivoriano Gervinho in forza attuale al Parma.

Lo stesso Gervinho aveva in passato accusato un malcontento attraverso il suo procuratore di non sposare più il progetto ducale.

Non a caso sono state già avviate le trattative per convincere il giocatore per dare il salto di qualità che serve a Pippo Inzaghi.

Il Benevento non ha dimenticato la precedente retrocessione è di certo non vuole ripetere gli stessi errori.

Intanto a Gervinho attuale 33 enne verrebbe offerto un contratto di 3 anni rispetto all’ attuale scadenza con il Parma prevista per il 2022.

Gervinho è un attaccante esplosivo con rimonte sia in passato a Roma e Parma incredibili.

Anche se il Benevento vuole crescere sempre di più prendendo contatti anche con l’agente di Inglese e con quello di Lapadula in quanto la Serie A è sempre ricca di rinforzi legati a talenti o vecchie glorie.

Di certo lo stesso Inzaghi sa come bisogna affrontare queste sfide, aspettando questo grande campione chissà che non venga stregato dal fascino di questa terra sannita…