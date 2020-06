Dortmund Meunier ci siamo…

I grandi colpi di mercato arrivano anche a parametro zero, uno di questi sicuramente quello di Thomas Meunier che passa dal Psg al Borussia Dortmund non portando a termine la Champions con i suoi attuali compagni.

Meunier era considerato un vecchio colpo di mercato da parte del Napoli seguito da tempo.

Ma le motivazioni è l’atmosfera come da lui dichiarato che ha vissuto nello stadio del Dortmund lo hanno convinto di questa scelta.

Aggiungendo poi le similitudini con il club Brugge per come affrontano il calcio giocato, è non per caso le emozioni dei notevoli tifosi quando spingono a vincere la partita con la loro passione.

Un difensore compagno di reparto di Mertens in nazionale vanta in 27 presenze 1 goal, prende di conseguenza il posto di Hakimi verso il Real Madrid.

Non solo il Napoli voci di mercato lo hanno accostato anche all’ Inter, in effetti l’italia calcistica sembrava vicina al difensore che sicuramente darà un forte contributo alla causa del Dortmund.

Lo stesso non ha nascosto la sua felicità di indossare la famosa maglia giallo nera degli eterni rivali del Bayern Monaco.

In quest’ ottica il Psg si sta rivoluzionando anche con la partenza di Meunier e le indiscrezioni di addio dei suoi compagni di reparto Cavani e Thiago Silva.

Sicuramente Meunier sulle ali dell’ entusiasmo farà di tutto il prossimo anno per riportare lo scudetto a Dortmund in un’ arena pronta a gridare il suo nome…