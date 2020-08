SBK Aragon, Gara 2: ore 14 Live

SBK, Aragon: Oggi, 30 agosto ore 14, Live Gara 2

SBK, Gara 1, Scott Redding: “La cosa migliore che posso fare per il mio team è non arrendermi finché la gara non è finita”

SBK Aragon. Ieri, 29 agosto, il pilota del team Aruba Ducati, Scott Redding a fine Gara 1 dopo la vittoria ha dichiarato che: “Ho cercato di restare sereno e sistemare al meglio la moto insieme a Ducati. Questa mattina ho provato la gomma SCX al posteriore. È stato un punto di svolta per noi“. Grazie al successo in gara il pilota inglese della casa di Borgo Panigale ha conquistato nuovamente la leadrship del mondiale SBK. Redding in riferimento alle prime fasi della gara ha affermato: “Stando dietro ai ragazzi a inizio gara (partiva dal terzo post in Superpole, ndr), ho visto dove stavo faticando maggiormente e sono riuscito a migliorare un po’ i miei giri, limando qualcosa“. E sul sorpasso su Rea ha sottolineato: ” Johnny ha cercato di spingere un giro per staccarmi, sono rimasto lì, poi mi sono detto ‘è il tuo momento, vai’ e l’ho passato”. “Quando Johnny ha sbagliato, nell’ultima parte di gara – ha detto il ducatista -, sono riuscito ad avere un po’ di respiro. Non sono del tutto sereno e contento per come ha reagito la moto nell’ultima parte, però siamo arrivati alla vittoria e questo è spettacolare”. Infine il nuovo leader del mondiale SBK ha ringraziato tutto il suo team: “Abbiamo fatto tanta fatica, ma la cosa principale è che noi non molliamo mai. E la cosa migliore che io posso fare per il mio team è non arrendermi finché la gara non è finita. Che è ciò che ho fatto oggi. Non è stato facile né per me né per il team”.