SBK Aragon, Live: Superpole per Rea, poi Bad e Redding. Ore 14 Gara 1

SBK 2020 round di Aragon, il Cannibale Johnny Rea, ha conquistato la sua venticinquesima Superpole in carriera, grazie alla prima posizione nella classifica cumulativa delle tre sessioni di prove libere. Per l’alfiere della Kawasaki (cinque volte campione del mondo) è stato sufficiente un solo giro per ottenere il notevole crono di 1’48”860 e spazzare via il precedente giro veloce stabilito da Bautista con la Ducati lo scorso anno. Alle spalle di Rea si è collocato Loris Baz, per meno di due decimi. Mentre ha ottenuto il terzo crono il pilota del team Aruba Ducati, Scott Redding.

Sulla gr1iglia di partenza partirà in seconda file Alex Lowes, quarto in Superpole davanti a Michael Ruben Rinaldi. Leon Haslam, con la prima delle Honda CBR, chiuderà la seconda fila. In terza fila partirà Bautista, insieme a Van der Mark e il gallese del team Aruba Ducati Chaz Davies. Il pilota a stelle e strisce Garrett Gerloff ha conquistato un disceto decimo posto, e precederà Toprak Razgatlioglu, che non è ancora riuscito a trovare il setup corretto per la sua R1 ufficiale. Dalla quarta fila scatterà Max Scheib con la Kawasaki privata del team Orelac. Poi la Ninja di Xavi Fores tredicesimo davanti a Sykes e Mercado con la V4 del team Motocorsa.

Infine Marco Melandri per il Barni Racing Team ha fatto registrare il diciannovesimo tempo e partirà in settima fila, assieme a Barrier e Ramos con la Kawasaki del team Pedercini. Ultima fila per i due piloti Honda del MIE Althea Racing Takahashi e Gabellini

Ore 14 Gara 1